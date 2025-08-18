यूक्रेन का भविष्य सोमवार को व्हाइट हाउस में जल्दबाजी में बुलाई गई एक मीटिंग पर निर्भर कर सकता है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस के खिलाफ एकजुट मोर्चा प्रदर्शित करने के लिए यूरोपीय नेताओं का एक दल लेकर वाशिंगटन पहुंचे हैं. पिछले शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप की शिखर वार्ता में यूरोप के नेताओं को शामिल नहीं किया गया था और वो यूक्रेन और यूरोप को मॉस्को की ओर से किसी भी व्यापक आक्रमण से बचाने की कोशिश कर रहे हैं. यूरोपीय नेता एक समूह में अमेरिका पहुंच कर, जेलेंस्की की फरवरी में ओवल ऑफिस (अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यालय) में हुई बैठक जैसी किसी भी विफलता से बचने की उम्मीद कर रहे हैं, जब ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य सहायता के लिए पर्याप्त आभार नहीं जताने के लिए उन्हें फटकार लगाई थी. यह मीटिंग अमेरिका के अपने सबसे करीबी सहयोगियों के साथ संबंधों की भी परीक्षा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने ट्रंप के टैरिफ बढ़ाये जाने को आंशिक तौर पर इसलिए स्वीकार किया था कि वे यूक्रेन पर उनका समर्थन चाहते थे.
बैठक में ये नेता हो सकते हैं शामिल
अमेरिका की राजधानी में होने वाली बैठक में जेलेंस्की के साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और नाटो महासचिव मार्क रूटे के शामिल होने की संभावना है.
वाशिंगटन पहुंचने पर जेलेंस्की ने कही ये बात
वाशिंगटन पहुंचने पर जेलेंस्की ने एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हम सभी समान रूप से इस युद्ध को शीघ्र और विश्वसनीय रूप से समाप्त करना चाहते हैं. और शांति स्थायी होनी चाहिए. उन्होंने आशा व्यक्त की कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूक्रेन रूस को ‘‘वास्तविक शांति’’ के लिए मजबूर कर पाएगा.
हम सभी इस युद्ध को जल्द और मजबूती से समाप्त करने की प्रबल इच्छा रखते हैं : जेलेंस्की ने किया था पोस्ट
जेलेंस्की ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि यह जरूरी है कि यूक्रेन और पूरे यूरोप के लिए सुरक्षा गारंटी प्रदान करने के लिए अमेरिका, यूरोप के साथ काम करने पर सहमत हो. डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार रात सोशल मीडिया पर लिखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यदि चाहें तो रूस के साथ युद्ध को लगभग तुरंत समाप्त कर सकते हैं या फिर वे लड़ाई जारी रख सकते हैं. जेलेंस्की ने रविवार देर रात अपनी पोस्ट के जरिए जवाब देते हुए कहा कि हम सभी इस युद्ध को जल्द और मजबूती से समाप्त करने की प्रबल इच्छा रखते हैं. उन्होंने कहा कि ‘‘शांति स्थायी होनी चाहिए’’, लेकिन वैसी नहीं जैसी आठ साल पहले रूस द्वारा क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन के डोनबास के एक हिस्से पर कब्जा करने के बाद थी तथा ‘‘पुतिन ने बस इसे एक नये हमले के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया था.’’