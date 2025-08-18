यूक्रेन का भविष्य सोमवार को व्हाइट हाउस में जल्दबाजी में बुलाई गई एक मीटिंग पर निर्भर कर सकता है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस के खिलाफ एकजुट मोर्चा प्रदर्शित करने के लिए यूरोपीय नेताओं का एक दल लेकर वाशिंगटन पहुंचे हैं. पिछले शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप की शिखर वार्ता में यूरोप के नेताओं को शामिल नहीं किया गया था और वो यूक्रेन और यूरोप को मॉस्को की ओर से किसी भी व्यापक आक्रमण से बचाने की कोशिश कर रहे हैं. यूरोपीय नेता एक समूह में अमेरिका पहुंच कर, जेलेंस्की की फरवरी में ओवल ऑफिस (अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यालय) में हुई बैठक जैसी किसी भी विफलता से बचने की उम्मीद कर रहे हैं, जब ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य सहायता के लिए पर्याप्त आभार नहीं जताने के लिए उन्हें फटकार लगाई थी. यह मीटिंग अमेरिका के अपने सबसे करीबी सहयोगियों के साथ संबंधों की भी परीक्षा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने ट्रंप के टैरिफ बढ़ाये जाने को आंशिक तौर पर इसलिए स्वीकार किया था कि वे यूक्रेन पर उनका समर्थन चाहते थे.

