विज्ञापन
विशेष लिंक

ट्रंप को ईरान जंग के लिए मनाने वाले 'दोस्त' का निधन, कहा था- युद्ध से बहुत पैसा कमाएंगे

71 वर्षीय सीनेटर ग्राहम को कुछ ही समय पहले एक अचानक और गंभीर बीमारी ने अपनी चपेट में लिया था. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
ट्रंप को ईरान जंग के लिए मनाने वाले 'दोस्त' का निधन, कहा था- युद्ध से बहुत पैसा कमाएंगे
इस साल मार्च की शुरुआत में लिंडसे ग्राहम अपने एक बेहद तल्ख और विवादित बयान को लेकर दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियों में आ गए थे.
AFP
वॉशिंगटन:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और रिपब्लिकन पार्टी के नेता सीनेटर लिंडसे ग्राहम का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है.  वे पिछले कुछ दिनों से गंभीर और अचानक उभरी बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली. 

अमेरिकी राजनीति में उन्हें युद्ध का कट्टर समर्थक माना जाता था. वे उन गिने-चुने कद्दावर नेताओं में से एक थे, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए राजी किया था.

ईरान युद्ध के पीछे के दिमाग थे ग्राहम

मार्च के महीने में जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर था, तब यह लिंडसे ग्राहम ही थे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर जंग के लिए बिसात बिछाई थी. उन्होंने ट्रंप प्रशासन और खुद राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात के लिए पूरी तरह आश्वस्त किया था कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई करना अमेरिका के हित में क्यों जरूरी है.

'हम बहुत सारा पैसा कमाने जा रहे हैं'

ईरान के खिलाफ युद्ध की भूमिका तैयार होने के दौरान ग्राहम ने खुले तौर पर कहा था, 'हम इस युद्ध से बहुत सारा पैसा कमाने जा रहे हैं.' 

उनके इस बयान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना भी हुई थी, लेकिन ग्राहम ने कभी अपने रुख को नहीं बदला. उनका मानना था कि ईरान के खिलाफ युद्ध से अमेरिका का दबदबा बढ़ेगा और अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को भी भारी मुनाफा होगा.

ट्रंप के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार

लिंडसे ग्राहम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकारों और दोस्तों में गिने जाते थे. चाहे घरेलू राजनीति हो या फिर दुनिया के दूसरे देशों के साथ जंग का फैसला, ट्रंप अक्सर ग्राहम की सलाह को काफी तवज्जो देते थे.  जब कई अन्य अमेरिकी अधिकारी ईरान के साथ सीधे युद्ध में उतरने से कतरा रहे थे, तब ग्राहम ने ट्रंप के साथ लगातार बैठकें करके उन्हें इस जंग के फायदे गिनाए और आखिरकार युद्ध की राह पर आगे बढ़ने के लिए मना लिया.

यह भी पढ़ें: अली खामेनेई की अंतिम विदाई पर ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा ने लिया बदला लेने का संकल्प

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Iran War, Lindsey Graham, Lindsey Graham Dead
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com