'हमारा तरीका शायद गलत लग सकता है, लेकिन...' कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर करवाई फायरिंग

कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर फायरिंग करवाई है. इस बार एक नहीं, कई जगह पर फायरिंग कराई गई है. लॉरेंस गैंग से जुड़े फतेह पुर्तगाल ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. पोस्ट में कहा कि नवी तेसी नाम का शख्स लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर लोगों ने 5 मिलियन वसूले हैं. इसलिए उसके ठिकानों पर हमने फायरिंग करवाई है.

कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई को पिछले दिनों आतंकवादी घोषित किया है. आतंकवादी घोषित करने के बाद लॉरेंस गैंग की यह पहली बड़ी वारदात है. फतेह पुर्तगाल ने पोस्ट लिखा है, 'सत श्री अकाल, राम-राम सारे भाइयों को. मैं फतेह पुर्तगाल बोल रहा हूं. गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो भी कनाडा में लॉरेंस गैंग के नाम पर वसूली और शूटिंग कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी अब हम ले रहे हैं.

पोस्‍ट में आगे लिखा गया है, 'कनाडा में जहां-जहां फायरिंग हुई है, ये सभी जगहें नवी तेसी के स्वामित्व में हैं और पिछले 3 दिनों से इन जगहों पर शूटिंग हम करवा रहे हैं. नवी तेसी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर गायकों से जबरदस्ती 5 मिलियन वसूले हैं. इसलिए हम उसके पीछे पड़े हुए हैं. बाकी जो भी व्यापारी निशाने पर हैं और उनके पीछे कोई कारण है वो हमारे भाइयों-बहनों से काम लेते हुए उन्हें परेशान कर रहे हैं. अगर कोई हमें सबूत देगा कि वो व्यक्ति सच में गलत है, तो हम उसके पीछे जाएंगे. हम मेहनती लोगों से दुश्मनी नहीं रखते. जो भी मेहनत करके अपनी रोजी कमा रहे हैं और हमारे नौजवानों की इज्जत करते हैं, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं.'

लॉरेंस गैंग के गुर्गे का कहना है कि अगर आगे किसी ने कोई गलत खबर फैलाई, तो जिन व्यापारियों की जान या व्यापार को नुकसान पहुंचा, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, हमारी नहीं. हमारा तरीका शायद गलत लग सकता है, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं है.

कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है. वहां, सरकार का कहना है कि इस गिरोह ने भय और धमकी का माहौल पैदा किया. भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि ये वही गिरोह हैं जो खालिस्तान समर्थक तत्वों से जुड़े हुए हैं. भारतीय जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने 2010 में पंजाब विश्वविद्यालय में छात्र रहते हुए अपराध की दुनिया में कदम रखा था. बिश्नोई (32) ने विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के दौरान एक प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार पर गोलीबारी की थी, जिसके लिए उसे तीन महीने जेल में बिताने पड़े थे.