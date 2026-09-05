नेपाल-तिब्बत के बाद चीन के दो प्रांतों में भी आई बाढ़; लैंडस्लाइड में 1 की मौत, 11 लापता

नेपाल और तिब्बत के साथ ही चीन के अंदर भी लैंडस्लाइड और बाढ़ तबाही फैला रहे हैं. चीन में टाइफून सॉडेल की वजह से आई भारी बाढ़ से जूझ रहे इलाके में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 लोग लापता हैं. सरकारी प्रसारक CCTV के अनुसार, शनिवार तड़के करीब 4 बजे जियांग्शी प्रांत के पहाड़ी इलाके में स्थित गाओपिंग शहर में लैंडस्लाइड हुआ. उसने बताया कि बचाव दल आपदा स्थल के लिए तेजी से रवाना हो रहे थे.

क्यों हुआ ये हादसा

यह हादसा टाइफून सॉडेल और एक कोल्ड फ्रंट (ठंडी हवाओं के दबाव) के बाहरी घेरे के कारण हुई कई दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद हुआ. बाढ़ का पानी सुइचुआन काउंटी में फैल गया है, जहां लैंडस्लाइड हुआ था; इससे निवासी फंस गए हैं, सड़कें टूट गईं हैं और जरूरी सार्वजनिक सेवाएं बुरी तरह बाधित हुईं हैं. स्थानीय जल आपूर्ति विभाग ने एक आपातकालीन सूचना जारी कर चेतावनी दी कि बाढ़ के कारण कच्चे पानी की गुणवत्ता असुरक्षित स्तर तक पहुंच गई है और निवासियों को सलाह दी कि वे इस्तेमाल से पहले अपने नल के पानी को बर्तनों में स्थिर होने दें.स्थानीय अग्निशमन और बचाव विभाग फंसे हुए निवासियों को सुरक्षित निकालने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं.

बाढ़ से गर्भवती महिला को बचाया

शुक्रवार को, अग्निशमन कर्मियों ने रबर की नावों का इस्तेमाल करते हुए शुआंगकियाओ टाउनशिप में बुरी तरह बाढ़ग्रस्त और आवाजाही के लिए बंद सड़कों से गुजरकर एक गर्भवती महिला को बचाया. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, वह सुरक्षित रूप से स्थानीय प्रसूति अस्पताल पहुंची और दोपहर के कुछ ही समय बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया. याकियान शहर में, बचाव कर्मियों को एक बुजुर्ग निवासी को भी सुरक्षित निकालना पड़ा, जिनका घर बाढ़ के कारण कट गया था और उन्हें दिल का दौरा पड़ा था. इस बीच, कर्मचारियों ने भारी बारिश के बावजूद उन 300 से अधिक घरों के लिए ऑप्टिकल केबल कनेक्शन की मरम्मत की, जो टेलीकॉम नेटवर्क से कट गए थे.

एयरपोर्ट भी हुए प्रभावित

सड़कें धंसने की कई घटनाओं के बाद, स्थानीय ट्रैफ़िक मैनेजमेंट ब्यूरो ने जिनशी शहर की मुख्य सड़कों पर अस्थायी ट्रैफ़िक कंट्रोल सिस्टम लगाए. पिछले हफ़्ते ज़ेजियांग में उत्तर की ओर ज़मीन से टकराने के बाद, इस तूफ़ान ने देश के पूर्वी तट पर हवाई सेवाओं में भारी रुकावट पैदा की.निंगबो, वेनझोऊ, ताइझोऊ और झोउशान जैसे बड़े केंद्रों से उड़ानें – साथ ही हांगकांग, ताइवान और ओकिनावा आने-जाने वाले रूट – सभी प्रभावित हुए, लेकिन अब सेवाएं सामान्य हो गईं हैं.

और भी हो सकते हैं हादसे

चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने संभावित मडस्लाइड (कीचड़ खिसकने) की आशंका को देखते हुए जियांग्शी के लिए भू-वैज्ञानिक आपदा से निपटने की तैयारी का स्तर IV से बढ़ाकर III कर दिया है. मंत्रालय ने कहा कि बचाव कार्यों की देखरेख और मार्गदर्शन के लिए एक वर्किंग ग्रुप को घटनास्थल पर भेजा गया है. मंत्रालय ने प्रांतीय प्राकृतिक संसाधन विशेषज्ञों की एक अग्रिम टीम को खोज और बचाव कार्यों के लिए तत्काल तकनीकी सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया. स्थानीय अधिकारियों से कहा गया कि वे इसी तरह की दूसरी आपदाओं को रोकने के लिए गश्त, निगरानी और शुरुआती चेतावनी प्रणालियों को और मजबूत करें.

फ़ुजियान प्रांत भी टाइफून सॉडेल से प्रभावित

चीन के भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और मंत्रालय के तकनीकी मार्गदर्शन केंद्र को भी अतिरिक्त विश्लेषण प्रदान करने के लिए कहा गया है. पड़ोसी फ़ुजियान प्रांत भी टाइफून सॉडेल से बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसके कारण चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग ने शुक्रवार को राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में मदद के लिए अतिरिक्त 100 मिलियन युआन (15 मिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटित किए. गुरुवार और शुक्रवार को प्रांत के कई हिस्सों में रिकॉर्ड दैनिक बारिश हुई, जिसमें पुतियान शहर भी शामिल है, जहां 24 घंटों के भीतर 416.5 मिमी (16.4 इंच) बारिश हुई – जो सितंबर के महीने के लिए एक स्थानीय रिकॉर्ड है. आस-पास के कुछ गांवों में इसी दौरान 500mm से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई. इस भारी बारिश से बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई और कई लोग लापता हैं.

