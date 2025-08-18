विज्ञापन
भारतीय मूल की कृशांगी ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनीं- केवल 21 साल की उम्र में किया कारनामा

कृशांगी मेश्राम ने 15 साल की उम्र में मिल्टन कीन्स में ओपन यूनिवर्सिटी में कानून (लॉ) की पढ़ाई शुरू की थी. उन्होंने केवल 18 साल की उम्र में लॉ में फर्स्ट क्लास ऑनर्स की डिग्री हासिल की.

भारतीय मूल की कृशांगी ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनीं- केवल 21 साल की उम्र में किया कारनामा
कृशांगी मेश्राम ने 15 साल की उम्र में मिल्टन कीन्स में ओपन यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई शुरू की थी.
  • कृशांगी मेश्राम इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनीं, यह उपलब्धि 21 वर्ष की उम्र में हासिल की.
  • पश्चिम बंगाल में जन्मी और पली-बढ़ी मेश्राम ने 15 वर्ष की उम्र में ओपन यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई शुरू की थी.
  • 18 वर्ष की आयु में लॉ में फर्स्ट क्लास ऑनर्स की डिग्री लेकर ओपन यूनिवर्सिटी की सबसे कम उम्र की ग्रेजुएट बनीं.
भारतीय मूल की लॉ ग्रेजुएट कृशांगी मेश्राम हाल के वर्षों में इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बन गई हैं. उन्होंने यह काम केवल 21 साल की उम्र में कर दिखाया है. सॉलिसिटर ऐसा वकील (कानूनी पेशेवर) होता है जो कानून के विभिन्न क्षेत्रों पर एक्सपर्ट कानूनी सलाह देता है. वह अपने क्लाइंट के कानूनी हित का प्रतिनिधित्व करने और बचाव करने के लिए जिम्मेदार होता है.

पश्चिम बंगाल में पली-बढ़ीं कृशांगी मेश्राम वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में रह रही हैं. मेश्राम ने 15 साल की उम्र में मिल्टन कीन्स में ओपन यूनिवर्सिटी में कानून (लॉ) की पढ़ाई शुरू की थी. उन्होंने केवल 18 साल की उम्र में लॉ में फर्स्ट क्लास ऑनर्स की डिग्री हासिल की.

अब मेश्राम ने अपनी यूनिवर्सिटी को श्रेय दिया है. उन्होंने कहा, "मैं अविश्वसनीय रूप से आभारी हूं कि ओपन यूनिवर्सिटी ने मुझे 15 साल की उम्र में एलएलबी की पढ़ाई शुरू करने का मौका दिया… अपनी पढ़ाई के दौरान ही मैंने न केवल अपने कानूनी करियर के लिए शैक्षणिक नींव रखी, बल्कि कानून के प्रति एक गहरा और स्थायी जुनून भी पाया."

इस ओपन यूनिवर्सिटी ने इस सप्ताह की शुरुआत में "लॉ ग्रेजुएट कृशांगी ने एक बार फिर इतिहास रचा" शीर्षक वाले एक फीचर में उनकी उपलब्धि के बारे में बात की.

तो कौन हैं कृशांगी मेश्राम?

  1. कृशांगी मेश्राम का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ और उनका पालन-पोषण राज्य के इस्कॉन मायापुर समुदाय में हुआ. उन्होंने 15 साल की उम्र में मायापुर के एक अंतरराष्ट्रीय स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा (सेकेंडरी एजुकेशन) पूरी की.
  2. इसके बाद, उन्होंने द ओपन यूनिवर्सिटी (ओयू) में कानून की डिग्री में दाखिला लिया और तीन साल में अपनी डिग्री पूरी की.
  3. 18 साल की उम्र में, उन्होंने लॉ में फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री के साथ ग्रेजुएश की डिग्री प्राप्त की. वो अब तक की सबसे कम उम्र की ओयू लॉ ग्रेजुएट बन गईं. 2022 में, उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय लॉ फर्म में नौकरी पाई.
  4. उन्होंने हार्वर्ड ऑनलाइन में वैश्विक कार्यक्रम (ग्लोबल प्रोग्राम्स) भी लिए हैं और सिंगापुर में काम करके पेशेवर अनुभव प्राप्त किया है. मेश्राम वर्तमान में यूके और यूएई में कानूनी अवसर तलाश रही हैं. उनकी कानूनी रुचि के क्षेत्रों में फिनटेक, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राइवेट कस्टमर्स सेवाएं (वसीयत और प्रोबेट जैसी) शामिल हैं.
  5. वह बिजनेस और प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए कानूनी सेवाओं में विशेषज्ञता हासिल करना चाहती हैं. उनकी दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा उभरती डिजिटल टेक्नोलॉजीज और ग्राहक-केंद्रित कानूनी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूके या यूएई में बड़ी कानून फर्मों के साथ काम करना है.
