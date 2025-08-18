भारतीय मूल की कृशांगी ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनीं- केवल 21 साल की उम्र में किया कारनामा

भारतीय मूल की लॉ ग्रेजुएट कृशांगी मेश्राम हाल के वर्षों में इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बन गई हैं. उन्होंने यह काम केवल 21 साल की उम्र में कर दिखाया है. सॉलिसिटर ऐसा वकील (कानूनी पेशेवर) होता है जो कानून के विभिन्न क्षेत्रों पर एक्सपर्ट कानूनी सलाह देता है. वह अपने क्लाइंट के कानूनी हित का प्रतिनिधित्व करने और बचाव करने के लिए जिम्मेदार होता है.

पश्चिम बंगाल में पली-बढ़ीं कृशांगी मेश्राम वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में रह रही हैं. मेश्राम ने 15 साल की उम्र में मिल्टन कीन्स में ओपन यूनिवर्सिटी में कानून (लॉ) की पढ़ाई शुरू की थी. उन्होंने केवल 18 साल की उम्र में लॉ में फर्स्ट क्लास ऑनर्स की डिग्री हासिल की.

अब मेश्राम ने अपनी यूनिवर्सिटी को श्रेय दिया है. उन्होंने कहा, "मैं अविश्वसनीय रूप से आभारी हूं कि ओपन यूनिवर्सिटी ने मुझे 15 साल की उम्र में एलएलबी की पढ़ाई शुरू करने का मौका दिया… अपनी पढ़ाई के दौरान ही मैंने न केवल अपने कानूनी करियर के लिए शैक्षणिक नींव रखी, बल्कि कानून के प्रति एक गहरा और स्थायी जुनून भी पाया."

इस ओपन यूनिवर्सिटी ने इस सप्ताह की शुरुआत में "लॉ ग्रेजुएट कृशांगी ने एक बार फिर इतिहास रचा" शीर्षक वाले एक फीचर में उनकी उपलब्धि के बारे में बात की.

तो कौन हैं कृशांगी मेश्राम?