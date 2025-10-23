विज्ञापन
VIDEO: अमेरिका में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने नशे में 3 लोगों की जान ले ली, कैमरे में कैद खौफनाक हादसा

जशनप्रीत सिंह कथित तौर पर 2022 में दक्षिणी सीमा को अवैध रूप से पार करके अमेरिका में घुसा था.

VIDEO: अमेरिका में भारतीय ट्रक ड्राइवर ने नशे में 3 लोगों की जान ले ली, कैमरे में कैद खौफनाक हादसा
  • अमेरिका में 21 वर्षीय भारतीय ड्राइवर जशनप्रीत सिंह पर तीन लोगों की मौत वाली ट्रक दुर्घटना का आरोप लगा है
  • जशनप्रीत सिंह को नशे में ट्रक चलाने और यातायात जाम में ब्रेक न लगाने के गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ रहा है
  • जशनप्रीत सिंह 2022 में अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुआ था
अमेरिका में 21 साल के भारतीय ड्राइवर को एक भीषण ट्रक दुर्घटना का कारण बनने का आरोप लगाया गया है जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. अमेरिकी न्यूज रिपोर्टों के अनुसार इस ट्रक ड्राइवर की पहचान जशनप्रीत सिंह के रूप में हुई है और उसे अमेरिका में आया अवैध आप्रवासी बताया गया है. आरोप है कि जशनप्रीत ने नशे के हालत में सदर्न कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो काउंटी फ्रीवे पर धीमी गति से चल रहे यातायात में अपनी सेमी ट्रक को भिड़ा दिया. उसे गाड़ी से कुचलकर हत्या के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है. इस दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. 

जशनप्रीत सिंह कथित तौर पर 2022 में दक्षिणी सीमा को अवैध रूप से पार करके अमेरिका में घुसा था. मार्च 2022 में कैलिफोर्निया के एल सेंट्रो सेक्टर में सीमा गश्ती एजेंटों ने उसे पकड़ा था. लेकिन उस समय के बाइडेन प्रशासन कि उस नीति के तहत उसे छोड़ दिया गया था जिसके अनुसार अवैध अप्रवासियों को सुनवाई खत्म होने तक रिहा कर दिया जाता था.

हादसे में तीन लोगों की जान गई

इस खौफनाक दुर्घटना का मंजर जशनप्रीत सिंह के ट्रक में लगे कैमरे (डैशकैम) में कैद हो गया है. दिख रहा है कि कैसे यह बड़ी सी ट्रक एक SUV से टकरा गई, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. दुर्घटना में मारे गए तीन लोगों की अभी तक सार्वजनिक रूप से पहचान नहीं की गई है. घायलों में खुद जशनप्रीत सिंह और एक मैकेनिक शामिल है जो किसी गाड़ी के टायर को बदलने में सहायता कर रहा था.

पुलिस ने कहा कि जशनप्रीत सिंह ने ट्रैफिक जाम में फंसने से पहले कभी ब्रेक मारा ही नहीं, क्योंकि वह नशे में था. पुलिस ने कहा कि टेस्ट में पाया गया कि वह ड्रग्स के नशे में था. ABC7 न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार CHP अधिकारी रोड्रिगो जिमेनेज ने कहा, "आखिरकार उसे अस्पताल ले जाया गया, और डॉक्टरों द्वारा उसकी जांच की गई, और हमारे अधिकारियों ने पाया कि वह ड्रग्स के प्रभाव में गाड़ी चला रहा था."

अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग ने भी पुष्टि की है कि जशनप्रीत सिंह के पास अमेरिका में रहने का कोई कानूनी कागज नहीं है. फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (USICE) ने उसे गिरफ्तारी के बाद आव्रजन हिरासत का केस दर्ज कर लिया है.
 

US, US Immigration Policy, Indian Immigrant To US
