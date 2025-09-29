यूके के लंदन में एक बार फिर खालिस्‍तानी तत्‍वों ने ऐसी हरकत की है जो परेशान करने वाली है. यहां पर खालिस्‍तानी चरमपंथियों ने लंदन के टैविस्टॉक स्क्वायर में लगी महात्‍मा गांधी की प्रतिमा को बिगाड़ दिया है. खालिस्तानी चरमपंथियों ने रविवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अपशब्‍द लिखकर उनका अपमान किया है.

1968 में हुआ था अनावरण

इस प्रतिमा का अनावरण सन् 1968 में किया गया था और उस समय सन् 1869 में गांधीजी के जन्म की शताब्दी के उपलक्ष्य में इसका अनावरण किया गया था. लंदन के टैविस्टॉक स्क्वायर के मध्य में फ्रेड्डा ब्रिलियंट ने इसका अनावरण किया और यह एक कांस्य प्रतिमा है. ब्रिलियंड पौलैंड की एक मशहूर मूर्तिकार थीं. पिछले कुछ सालों से दुनिया के अलग-अलग हिस्‍सों जैसे कनाडा, इटली और यूके में महात्‍मा गांधी की प्रतिमाओं का खालिस्‍तानियों की तरफ से अपमान किया जा रहा है.

खालिस्‍तानियों का बढ़ता प्रभाव

यह घटना लंदन में बढ़ते खालिस्‍तानियों के प्रभाव के बारे में भी बताती है. इस साल जुलाई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके के दौरे पर गए थे तो उस समय भारत ने खालिस्‍तानियों के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जाहिर की थी. पीएम मोदी के दौरे पर द्विपक्षीय व्यापार एक प्रमुख एजेंडा था लेकिन भारत-यूके वार्ता में यूके में खालिस्तान समर्थक तत्वों और यूके स्थित भगोड़ों को सजा के दायरे पर लाने के बारे में भी चर्चा हुई थी. तब विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि यूके और अन्य जगहों पर खालिस्तानी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति 'सामाजिक एकता' को कमजोर करती है.

