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केन्या में सफारी पर जा रहा हेलिकॉप्टर क्रैश, 5 अमेरिकी टूरिस्ट सहित सभी 7 की मौत

केन्या सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक, यह हादसा स्थानीय समयानुसार सुबह 09:13 बजे हुआ, जब विमान लोइसाबा वाइल्डलाइफ रिजर्व से रवाना हुआ था.

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केन्या में सफारी पर जा रहा हेलिकॉप्टर क्रैश, 5 अमेरिकी टूरिस्ट सहित सभी 7 की मौत
केन्या में टूरिस्ट हेलिकॉप्टर हादसे का शिकार
  • केन्या के सांबुरू में सफारी हेलिकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई.
  • मृतकों में इक्वाडोर का अधिकारी और अमेरिकी पत्रकार भी शामिल थे.
  • क्रैश साइट पर आग की वजह से बचाव कार्य जारी है. हादसे की जांच भी चल रही है.
क्या केन्या में हाल के महीनों में अन्य हवाई दुर्घटनाएं भी हुई हैं?

केन्या की राजधानी नैरोबी के उत्तर में स्थित सांबुरू काउंटी में पर्यटकों को सफारी पर ले जा रहा एक हेलिकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया. बुधवार को हुए इस एक्सिडेंट के वक्त प्लेन में सवार एक पायलट सहित सभी सात लोगों की मौत हो गई. जान गंवाने वालों में इक्वाडोर का एक अधिकारी और एक अमेरिकी पत्रकार भी शामिल हैं.

एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, केन्या सिविल एविएशन अथॉरिटी (KCAA) ने बताया कि यह हादसा स्थानीय समयानुसार सुबह 09:13 बजे हुआ, जब विमान लोइसाबा वाइल्डलाइफ रिजर्व से रवाना हुआ था.

केन्या के उत्तरी इलाके में बेहद खूबसूरत और मशहरू जगह सांबुरू स्थित है. यहां एक पर्वत है, जिसकी चोटी समुद्र तल से दो हजार मीटर यानी 6560 फीट है. हाइकिंग के लिए यह लोकप्रिय जगह है. यहां कंपनियां हेलिकॉप्टर से ऊपर से नजारे दिखाने की सर्विस देती हैं.

दोपहर में रेड क्रॉस ने सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर कीं, उनमें क्रैश वाली जगह पर आग लगी हुई दिखाई दे रही थी.

हेलिकॉप्टर के क्रैश होने के पीछे की वजह के बारे में अभी तक पता नहीं चल सका है. हादसे के बाद जांच शुरू हुई है. केन्या रेड क्रॉस ने भी कहा कि राहत और बचाव का काम जारी है और कई एजेंसियों की एक टीम क्रैश वाली जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं.

इसी साल, मार्च में पश्चिमी केन्या में हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में संसद के एक सदस्य सहित 6 लोगों की मौत हो गई थी.

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