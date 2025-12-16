कौन हैं जॉर्डन के युवराज अल हुसैन, उनके पास है कितनी दौलत, पीएम मोदी को अपनी कार में घुमाया

पीएम मोदी जब मिडिल ईस्ट के देश जॉर्डन में थे तो वहां से एक खास तस्वीर सामने आई- यह तस्वीर कार डिप्लोमेसी वाली है जिसके केंद्र में कई बार पीएम मोदी होते हैं. जॉर्डन के क्राउन प्रिंस यानी युवराज अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय मंगलवार, 16 दिसंबर को खुद कार ड्राइव करके पीएम नरेंद्र मोदी को जॉर्डन संग्रहालय तक ले गए. युवराज का ऐसा करना पीएम मोदी के प्रति उनके सम्मान और भारत-जॉर्डन रिश्ते के लिए पीएम मोदी के इस दौरे की अहमियत का सबूत देता है. युवराज अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के सीधे वंशज हैं.

चलिए यहां हम आपको युवराज अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय के बारे में विस्तार से बताते हैं.

नोट- पीएम मोदी जॉर्डन से निकल गए हैं और उनका अगला पड़ाव इथियोपिया होगा. अपने विदेश दौरे के आखिरी चरण में पीएम मोदी ओमान जाएंगें.

युवराज ने सऊदी की इंजीनियर से की है शादी

जॉर्डन पर राजा अब्दुल्ला द्वितीय और रानी रानिया के साथ-साथ उनका परिवार भी शासन करता है जो हाशमाइट राजवंश के सदस्य हैं. हशमाइट परिवार की जड़ें पैगंबर मोहम्मद और उनके बेटे इश्माएल तक पहुंचती हैं. यानी यह परिवार पैगबंर मोहम्मद का वंशद माना जाता है. अब बात युवराज हुसैन की. युवराज हुसैन का जन्म 28 जून 1994 को हुआ था और वह किंग अब्दुल्ला और रानी रानिया की सबसे बड़ी संतान हैं.

हुसैन ने किंग्स अकैडमी में शिक्षा प्राप्त की और 2016 में उन्होंने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की. उन्होंने 2017 में रॉयल मिलिट्री अकैडमी सैंडहर्स्ट से ग्रेजुएशन की उपाधि पाई और वो जॉर्डन सशस्त्र बलों में एक बड़ा ओहदा रखते हैं. प्रिंस हुसैन ने 2023 को जहरान पैलेस में सऊदी अरब की आर्टिटेक राजवा अल सैफ से शादी की थी.

युवराज की नेटवर्थ कितनी है?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जॉर्डन के युवराज अल हुसैन की कुल संपत्ति लगभग 5 मिलियन डॉलर आंकी गई है. भारतीय करेंसी में यह लगभग 46 करोड़ रुपए होती है. हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि जॉर्डन रॉयल परिवार की कुल संपत्ति लगभग $34 बिलियन होने का अनुमान है, जिसमें किंग अब्दुल्ला द्वितीय की कुल संपत्ति लगभग $750 मिलियन है. क्राउन प्रिंस के रूप में, अल हुसैन की कुल संपत्ति आगे बढ़ने की संभावना है क्योंकि वह अधिक जिम्मेदारियां लेगें. आगे राजा बनेंगे और अधिक संपत्ति प्राप्त करेंगे.

