खास सम्मान और गर्मजोशी... इथियोपिया, जॉर्डन से लेकर पुतिन तक कार डिप्लोमेसी से सुर्खियों में PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जब अरब देश जॉर्डन की यात्रा पर गए थे तो वहां से एक खास तस्वीर सामने आई. इस तस्वीर ने कार डिप्लोमेसी को फिर चर्चा में ला दिया. दरअसल, जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय खुद कार ड्राइव करके पीएम नरेंद्र मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए. शाही परिवार के प्रिंस की ये पहल पीएम मोदी के प्रति उनके सम्मान और भारत-जॉर्डन रिश्ते की अहमियत का सबूत देती है. अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के सीधे वंशज माने जाते हैं.

इससे पहले भी दुनिया में ऐसी कार डिप्लोमेसी का नजारा कई बार दिखा है, जिसके केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं. पीएम मोदी जब दिसंबर के महीने में नई दिल्ली यात्रा पर आए थे तो ऐसी ही कूटनीतिक पहल देखने को मिली थी. पुतिन और मोदी एक साथ कार में सवार थे और दोनों नेता हल्के-फुल्के माहौल में बातचीत करते हुए दिखे थे.

यह तस्वीर 4 दिसंबर की है. भारत यात्रा पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने कार के अंदर पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली. पीएम मोदी ने अपनी ही कार में पुतिन को बैठाया और साथ में अपने सरकारी आवास ले गए.

इस तस्वीर शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन की है. तब अचानक पुतिन ने अपनी गाड़ी में पीएम मोदी को बैठा लिया था. इस तस्वीर की तब काफी चर्चा हुई थी. पुतिन और मोदी ने एक ही कार में करीब 50 मिनट गुजारे थे.

इथियोपिया में भी दिखा यही नजारा

पीएम मोदी जॉर्डन के बाद इथियोपिया पहुंचे, जहां राजधानी अदीस अबाबा के एयरपोर्ट पर PM अबी अहमद अली ने गले लगाकर कर उनका स्वागत किया. अहमद अली खुद कार चलाकर पीएम मोदी को होटल ले गए.

PM Modi

मोदी-ओबामा की कार यात्रा

अमेरिका यात्रा के दौरान 2014 में राष्ट्रपति ओबामा और पीएम मोदी मार्टिन लूथर किंग जूनियर मेमोरियल के दौरे के लिए 10-12 मिनट की ड्राइव के लिए ओबामा की कार लिमोसिन में साथ गए थे.

PM Modi Obama

मोदी-शिंजो आबे की दोस्ती

PM मोदी को जापान यात्रा में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ बुलेट ट्रेन की ड्राइवर सीट पर बैठे देखा गया था. PM मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अहमदाबाद दौरे के दौरान दोनों ने 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था.

PM मोदी और यूएई के राष्ट्रपति

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 2015 और 2018 में PM मोदी की यूएई यात्रा के दौरान खुद हवाई अड्डे पर जाकर उनका स्वागत किया था. साथ ही अपनी कार से उन्हें हवाई अड्डे तक पहुंचाया था.

कार डिप्लोमेसी किसी राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख के विशेष सम्मान के साथ मेहमान और मेजबान नेता के बीच रिश्तों में गर्मजोशी को दिखाता है. साथ ही दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंधों की निरंतरता और भरोसे को भी मजबूत करता है. वैश्विक स्तर पर ऐसी आत्मीयता नेताओं के बीच देखने को मिलती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के कई देशों की यात्रा के दौरान ऐसा सम्मान मिला है.