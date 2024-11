कौन हैं जय भट्टाचार्य जिन्हें ट्रंप ने बनाया है NIH का डायरेक्टर, क्यों हैं राष्ट्रपति बाइडेन के आलोचक

अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अगले साल जनवरी में शपथ लेंगे. लेकिन उसके पहले ही उन्होंने नियुक्तियां करना शुरू कर दिया है.इसी कड़ी में उन्होंने डॉक्टर जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) का निदेशक नियुक्त किया है.ट्रंप सरकार को भट्टाचार्य की इस नियुक्ति की सीनेट से मंजूरी लेनी होगी. एनआईएच वैसी ही संस्था है, जैसे भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) है. भट्टाचार्य अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्वास्थ्य नीति और अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं.उन्होंने एमडी की पढ़ाई और पीएचडी भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही की है.

भट्टाचार्य का नाम उस समय चर्चा में आया था जब उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन, मास्क पहने और करोना के टीके का बूटस्टर डोज लगाने का विरोध किया था.उनका कहना था कि लॉकडाउन का लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा. इस वजह से भट्टाचार्य को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. उनके आलोचकों में डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस भी शामिल हैं. डॉक्टर कॉलिंस उसी एनआईएच के पूर्व निदेशक हैं, जिसके लिए भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है.ट

वहीं बारी वीस नाम के एक पत्रकार ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) के कागजात का विश्लेषण कर बताया था कि भट्टाचार्य का नाम उन लोगों में शामिल था, जिनके एकाउंट को गुपचुप तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था. एलॉन मस्क ने जब ट्विटर का अधिग्रहण किया तो उन्होंने भट्टाचार्य को यह बताने के लिए आमंत्रित किया था कि कैसे उनकी आवाज को दबाया गया था.

कोरोना से निपटने के तरीको को लेकर भट्टाचार्य जो बाइडेन सरकार के भी मुखर आलोचक रहे हैं. इसको लेकर उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी. भट्टाचार्य की दलील थी कि बाइडेन प्रसाशन सोशल मीडिया पर कोविड-19 को लेकर रूढीवादी विचारों को अनुचित तरीके से दबा रहा है. हालांकि इस साल जून में अदालत ने बाइडेन प्रशासन का ही पक्ष लिया था.

