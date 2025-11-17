पाकिस्‍तान के बलूचिस्‍तान में जाफर एक्‍सप्रेस को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. डॉन अखबार ने पुलिस और रेलवे अधिकारियों के हवाले से बताया कि जाफर एक्सप्रेस रविवार को बलूचिस्तान के नसीराबाद जिले में हुए बम विस्फोट से बाल-बाल बच गई. डॉन ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से कहा कि अज्ञात हमलावरों ने क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन को निशाना बनाने के लिए शहीद अब्दुल अजीज बुल्लो इलाके में रेलवे ट्रैक पर एक विस्फोटक उपकरण लगाया और बाद में उसमें विस्फोट कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन सुरक्षित रूप से इलाके से गुजर गई और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

नसीराबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुलाम सरवर ने डॉन को बताया कि विस्फोट के बाद पुलिस और सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंचे. इलाके की घेराबंदी की और जांच शुरू कर दी गई है.

विस्‍फोट से पटरी का एक हिस्‍सा क्षतिग्रस्‍त

उन्होंने कहा, "बम हमले में शामिल तत्वों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है." इसके अलावा, रेलवे अधिकारियों ने डॉन को बताया कि विस्फोट के कारण पटरी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे क्वेटा और देश के अन्य हिस्सों के बीच रेल यातायात बाधित हुआ.

अधिकारियों ने बताया कि सिंध के जैकोबाबाद पहुंचने के बाद पहुँचने के बाद जाफर एक्सप्रेस ने पेशावर के लिए अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी. उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से चार दिनों के निलंबन के बाद रविवार को ही परिचालन फिर से शुरू हुआ था.

जाफर एक्‍सप्रेस पर लगातार हो रहे हमले

बलूचिस्तान में परिवहन ढांचे को निशाना बनाने वाले हमले लगातार बढ़ रहे हैं, जिनमें 11 मार्च के बाद से जाफर एक्सप्रेस से जुड़ी कई घटनाएं शामिल हैं, जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के आतंकवादियों ने 440 यात्रियों को लेकर पेशावर जा रही ट्रेन पर घात लगाकर हमला किया था. इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 12 मार्च को कहा कि निकासी अभियान "पूरा" हो गया है और सभी 33 हमलावर "मारे गए हैं."

तब से इस ट्रेन को बार-बार निशाना बनाया गया है. 18 जून को जैकोबाबाद के पास एक रिमोट-नियंत्रित विस्फोट के बाद चार बोगियां पटरी से उतर गई थीं. इस हमले की जिम्‍मेदारी कथित तौर पर प्रतिबंधित बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने ली थी.

7 अगस्त को सिबी के पास ट्रेन एक और विस्फोट से बाल-बाल बच गई. पाकिस्तान रेलवे के क्वेटा डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी मुहम्मद काशिफ ने डॉन को बताया कि तीन दिन बाद 10 अगस्त को मस्तुंग में "रेलवे ट्रैक पर लगे बम में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे ट्रेन की छह बोगियां पटरी से उतर गईं."

23 सितंबर को मस्तुंग में छह बोगियों के पटरी से उतर जाने से कम से कम चार यात्री घायल हो गए. 7 अक्टूबर को सिंध के शिकारपुर जिले में "रेल की पटरियों पर हुए एक विस्फोट" में सात लोग घायल हो गए थे. बाद में 29 अक्टूबर को नसीराबाद जिले के नोटल इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर रॉकेट हमला हुआ. नसीराबाद के एसएसपी गुलाम सरवर ने डॉन को बताया, "हथियारबंद लोगों ने यात्री ट्रेन को निशाना बनाने के लिए दूर से चार रॉकेट दागे." हालांकि कोई भी डिब्बों को नहीं लगा.