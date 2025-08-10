Italian Brainrot: दुनिया में तहलका मचा रहे AI मीम्स, जिन्हें केवल आपके बच्चे जानते हैं

Italian Brainrot Memes: अगर आप सोच रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए कोई खिलौना लेकर घर जाएं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि आपके बच्चे अब प्लास्टिक के खिलौनों से नहीं बल्कि एआई की दुनिया में गोते लगाने लगे हैं. 10 से 15 साल की उम्र के बच्चे एआई जेनरेटेड मीम्स से काफी खुश हो रहे हैं और ये इनकी पहली पसंद भी बन गया है. भले ही आपको इसकी भनक तक न लगी हो, लेकिन Gen-Z और जेन अल्फा के बीच भारत समेत कई देशों में ये मीम ट्रेंड चल पड़ा है. खासतौर पर इटैलियन ब्रेनरोट मीम्स ने दुनियाभर में तहलका मचाया है.

ट्रेंड में हैं इटैलियन ब्रेनरोट मीम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसी चीज है जो आपकी कल्पना के पार जाकर ऐसी तस्वीरें बनाता है जिन्हें देखकर आंखों को भी यकीन नहीं होता. आजकल के बच्चे भी ऐसे ही कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं, जो काफी अलग और दिलचस्प लगें. इटैलियन ब्रेनरोट भी एक वायरल एआई-जनरेटेड मीम ट्रेंड है, जिसमें कई तरह के अजीब कैरेक्टर देखने को मिलते हैं. इसमें वॉयसओवर भी ऐसा डाला गया है, जो बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है.

इस मीम ट्रेंड में आपको अजीबोगरीब कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जो ऐसे ही आवाज भी निकालते हैं. कभी आपको कोई शार्क और बंदर दिखेगा तो कभी कॉफी के कप की शेप के सिर वालीं दो लड़कियां नजर आएंगीं. जिन्हें बैलेरिना कैपुचिना कहा जाता है. ये कैरेक्टर बच्चों में काफी पॉपुलर है. इंडोनेशियाई ब्रेनरोट कैरेक्टर 'Tung Tung Tung Sahur' भी काफी ट्रेंड में है. ये एक पेड़ के तने जैसा बड़ी आंखों वाला कैरेक्टर है, जो अलग-अलग तरह की चीजें करता है. इसके हाथ में एक डंडा भी होता है.

इटैलियन ब्रेनरोट एनिमल्स के लिए क्रेज

बच्चों में सबसे ज्यादा क्रेज इटैलियन ब्रेनरोट एनिमल्स बनाने को लेकर देखा जा रहा है. '5 क्रेज़ी इटैलियन ब्रेनरोट एनिमल्स बनाना सीखें' नाम के एक यूट्यूब शॉर्ट को 320 मिलियन बार देखा जा चुका है. इसमें कई तरह के एनिमल कैरेक्टर शामिल हैं. इस तरह के मीम बनाने के वीडियोज को बच्चे काफी ज्यादा देख रहे हैं. यही वजह है कि इनके व्यूज मिलियंस में हैं.

बॉम्बार्डिनो क्रोकोडिलो भी खूब हुआ ट्रेंड

कुछ लोग इन ब्रेनरोट मीम्स को अपने बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट का साधन मान रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उनके बच्चों में इन्हें देखने के बाद कई तरह के बदलाव नजर आए. ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें खुद इन ब्रेनरोट मीम्स की जानकारी नहीं है. ऐसा ही एक मीम कैरेक्टर बॉम्बार्डिनो क्रोकोडिलो भी है, जिसमें मगरमच्छ के सिर वाला एक विमान उड़ता दिखाई देता है. हालांकि इसमें जो मैसेज दिया जा रहा है, उनकी आलोचना भी हुई है. इसमें गाजा में बच्चों पर बमबारी की बात कही गई है.

क्या होते हैं ब्रेनरोट मीम?

अब अगर आपके भी बच्चे हैं और वो इन मीम्स से खूब मजे ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत होगी. ऐसे मीम्स सोचने की क्षमता को कम करते हैं और इन्हें लगातार स्क्रॉल करने से दिमाग स्लो होता है. इसीलिए इसे ब्रेनरोट नाम दिया गया है. सरल भाषा में कहें तो जिस तरह के कंटेंट से दिमाग तेजी से थकता है और चिड़चिड़ापन महसूस होता है, उसे ब्रेनरोट कंटेंट कहा जाता है. इसमें ज्यादातर चीजें एआई से बनी होती हैं, जिन्हें टीनऐजर्स काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. बच्चों के बीच 12 से 20 ऐसे कैरेक्टर ट्रेंड में हैं, जो ब्रेनरोट कंटेंट में आते हैं. खास बात ये है कि इन मीम्स को बनाने वाले भी 20 साल से कम उम्र के युवा हैं.