गाजा में संघर्ष विराम के बीच इजराइली हमले, 24 की मौत 54 घायल

इज़राइल की सेना ने शनिवार को गाज़ा में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिससे संघर्ष विराम एक बार फिर संकट में पड़ गया. गाज़ा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इन हमलों में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई और 54 घायल हुए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं. इज़राइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने दावा किया कि हमलों में हमास के पांच वरिष्ठ सदस्य मारे गए हैं.

इज़राइल ने कहा कि ये हमले उसके सैनिकों पर हुई गोलीबारी के जवाब में किए गए. यह घटनाक्रम उस समय हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को अमेरिका की योजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत गाज़ा में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल और एक अंतरिम प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी. इस योजना में भविष्य में स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य का रास्ता भी शामिल है.

‘नाज़ुक संघर्ष विराम'

शनिवार को हुए हमलों में सबसे बड़ा हमला गाज़ा सिटी के रिमाल इलाके में एक वाहन पर हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हुए. शिफा अस्पताल के निदेशक ने बताया कि घायलों में अधिकांश बच्चे हैं. एक अन्य हमला अल-अवदा अस्पताल के पास एक घर पर हुआ, जिसमें तीन लोगों की मौत और 11 घायल हुए. नुसेरात कैंप में एक घर पर हुए हमले में सात लोगों की मौत हुई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है. देइर अल-बालाह में एक घर पर हमले में तीन लोगों की मौत हुई.

प्रत्यक्षदर्शी खलील अबू हातब ने कहा, “अचानक जोरदार धमाका हुआ. धुआं पूरे इलाके में फैल गया. यह संघर्ष विराम बेहद नाज़ुक है. यहां कोई सुरक्षित जगह नहीं है.”

इज़राइली सेना ने बयान में कहा कि हमले उस समय किए गए जब एक “सशस्त्र आतंकवादी” ने इज़राइल-नियंत्रित इलाके में घुसकर सैनिकों पर गोली चलाई. सेना ने इसे संघर्ष विराम का “गंभीर उल्लंघन” बताया. सेना ने यह भी दावा किया कि रफ़ा इलाके में 11 आतंकियों को मार गिराया गया और छह को हिरासत में लिया गया.

हमास ने लगाया आरोप

हमास के वरिष्ठ नेता इज़्ज़त अल-रिश्क ने इज़राइल पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि उसने अमेरिका और अन्य मध्यस्थों से इज़राइल को समझौते का पालन करने के लिए दबाव डालने की अपील की है.

लंबे समय से जारी है युद्ध

यह युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले से शुरू हुआ था, जिसमें 1,200 लोग मारे गए और 250 से अधिक बंधक बनाए गए. गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अब तक 69,733 फ़िलिस्तीनी मारे गए और 1.70 लाख से अधिक घायल हुए हैं. मंत्रालय का कहना है कि मृतकों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं.