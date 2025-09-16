विज्ञापन
'हमें चीखें सुनाई दे रहीं'... अमेरिका ने इजरायल को दिया 'फ्री हैंड', नेतन्याहू ने गाजा पर हमले में पूरी ताकत झोंकी

अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने सोमवार को यरूशलेम की यात्रा की और नेतन्याहू को अपना फुल सपोर्ट दिखाया. उन्होंने कहा कि इजरायल तबाह फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी सैन्य कार्रवाइयों के लिए अमेरिका के “अटूट समर्थन पर भरोसा कर सकता है".

अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अमेरिका के विदेश मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) मार्को रुबियो ने यरूशलेम का दौरा करके इजरायल को फ्री हैंड दे दिया है. अब जंग रूकने की जगह हर बीतते दिन के साथ और भयावह होती जा रही है. एक तरफ मार्को रुबियो ने इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नए हमले और हमास को खत्म करने के घोषित लक्ष्य का समर्थन किया तो दूसरी तरफ इजरायल ने पूरी ताकत से गाजा पर हमला जारी रखा है. प्रत्यक्षदर्शियों ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि इजरायल ने मंगलवार को पूरे गाजा शहर पर भारी बमबारी की है. 

इसके कुछ घंटों बाद ही प्रत्यक्षदर्शियों ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि "गाजा सिटी पर भारी, लगातार बमबारी हो रही है" जिससे घर क्षतिग्रस्त हो गए और लोग मलबे में दब गए हैं. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार 25 साल के निवासी अहमद गजल ने कहा, "हम उनकी चीखें सुन सकते हैं."

इजरायल ने कतर पर हमला किया लेकिन अमेरिका की दोस्ती कमजोरी नहीं हुई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सप्ताह पहले ही अमेरिका के पार्टनर देश कतर में हमास नेताओं पर हवाई हमले करने के लिए इजराइल को फटकार लगाई थी. इसके बावजूद रुबियो की यरूशलेम यात्रा हुई. रुबियो ने अपने इस दौरे पर कतर की मध्यस्थता में युद्धविराम के लिए हुई बातचीत को नजरअंदाज किया और हमास को, जिसके 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर अभूतपूर्व हमले के कारण गाजा युद्ध शुरू हुआ, "बर्बर जानवर" कहा.

अमेरिकी विदेश मंत्री अमीरात को आश्वस्त करने के प्रयास में मंगलवार को कतर की यात्रा करेंगे. कतर मिडिल इस्ट में सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे का घर है और उसने ट्रंप के प्रति समर्पण भाव से काम किया है. ट्रंप ने वाशिंगटन में रिपोर्टरों से कहा कि नेतन्याहू "कतर में दोबारा हमला नहीं करेंगे".

इजरायल के हमले से दहल गया गाजा

इजरायल ने पूरे गाजा शहर पर कब्जा करने के उद्देश्य से एक बड़ा नया सैन्य अभियान शुरू किया है. संयुक्त राष्ट्र ने पिछले महीने ही कहा था कि यहां दस लाख लोग अकाल का सामना कर रहे थे लेकिन इजरायल ने इसे खारिज कर दिया है. गाजा नागरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रवक्ता महमूद बासल ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि "गाजा शहर में अभी भी भारी बमबारी जारी है, और मौतों और चोटों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है".

बासल ने कहा कि नागरिक सुरक्षा एजेंसी द्वारा सोमवार को इजरायली हमलों में 49 लोगों के मारे जाने की सूचना के बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी शहर खान यूनिस को भी निशाना बनाया. गाजा में मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और कई क्षेत्रों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इसकी वजह से एएफपी जैसी न्यूज एजेंसी नागरिक सुरक्षा एजेंसी या इजरायली सेना द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों, जानकारियों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने में असमर्थ है.

