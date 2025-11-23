इजरायल ने एक बार फिर से गाजा पर हमले शुरू कर दिए हैं. इजरायल की सेना ने शनिवार यानी 22 नवंबर को गाजा में हमास उग्रवादियों के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए. यह हमला 10 अक्टूबर से जारी संघर्ष विराम के बीच हुआ है और माना जा रहा है कि क्षेत्र में तनाव फिर से बढ़ सकता है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से बताया गया है कि इन हमलों में हमास के पांच आतंकी ढेर हुए हैं. इजरायल की तरफ से ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब गाजा को लेकर अंतरराष्‍ट्रीय स्तर पर तेजी से दबाव और पहल बढ़ रही है. संयुक्त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद ने 17 नवंबर को अमेरिका के उस प्‍लान को मंजूरी दे दी है जिसका मकसद गाजा क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना है. साथ ही साथ वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को भी सुधारना है.

हमास के आतंकियों को बनाया निशाना

इजरायल की सेना की तरफ से कहा गया है कि उसने हमास आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले किए हैं. दूसरी ओर गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इजरायली के हमलों में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है. साथ ही बच्चों समेत 45 लोग घायल हो गए. शिफा अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्‍टर रामी महन्ना ने बताया कि गाजा शहर के रिमल इलाके में एक वाहन को निशाना बनाकर किये गए हमले में सात फिलिस्‍तिनियों की मौत हो गई है. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सेल्मिया ने बताया कि घायलों में ज्‍यादातर बच्चे हैं.

अस्‍पतालों को बनाया गया निशाना

मध्य गाजा में अल-अवदा अस्पताल के पास एक मकान को निशाना बनाकर किए गए एक अन्य हमले में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए. अस्पताल के अधिकारी ने बताया कि मध्य गाजा के नुसेरात शिविर में एक मकान पर हुए हमले में एक बच्चे की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए. अल-अक्सा अस्पताल के अनुसार, मध्य गाजा के दीर अल-बलाह में एक मकान को निशाना बनाकर किए गए हमले में एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई.

इजरायल के कब्‍जे में घुसा आतंकी

इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि उसने हमास के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं क्योंकि एक ‘सशस्त्र आतंकवादी' इजरायली नियंत्रण वाले इलाके में घुस आया. उसने दक्षिणी गाजा में सैनिकों पर गोलीबारी की. बयान में कहा गया कि किसी भी सैनिक को चोट नहीं आई. सेना ने कहा कि आतंकवादी ने उस सड़क का इस्तेमाल किया, जिससे मानवीय सहायता क्षेत्र में पहुंचाई जाती है. एक अलग बयान में, इजरायल की सेना ने कहा कि उसके सैनिकों ने रफा क्षेत्र में तीन ‘आतंकवादियों' को मार गिराया. साथ ही दो अलग-अलग घटनाओं में उत्तरी गाजा में इजराइली कब्जे वाले क्षेत्रों में घुसकर सैनिकों की ओर बढ़ने वाले चार लोगों पर गोलीबारी की, जिसमें दो हमलावर मारे गए.

हमास बोला, इजरायल बना रहा बहाने

हमास के राजनीतिक ब्यूरो के एक वरिष्ठ सदस्य इज्‍जत अल-रिश्क ने इजरायल पर यह आरोप लगाया कि वह संघर्षविराम समझौते से बचने और फिर से विनाशकारी युद्ध छेड़ने के लिए बहाने गढ़ रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि हमास ने अमेरिका और बाकी मध्यस्थों से आग्रह किया है कि वो इजरायल पर समझौते को लागू करने के लिए दबाव डालें.



