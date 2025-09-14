विज्ञापन
विशेष लिंक

कतर में हमास के नेताओं का खात्मा करेगा इजरायल... नेतन्याहू के बयान से मची सनसनी

कतर से हमास नेताओं के खात्मे को लेकर पीएम नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कतर में रह रहे हमास के आतंकवादी नेताओं को गाजा के लोगों की कोई परवाह नहीं है.

Read Time: 2 mins
Share
कतर में हमास के नेताओं का खात्मा करेगा इजरायल... नेतन्याहू के बयान से मची सनसनी
इजरायल के पीएम का बड़ा बयान
  • इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कतर में छिपे हमास के नेताओं को खत्म करने पर युद्ध समाप्त होगा
  • नेतन्याहू ने बताया कि हमास नेताओं को खत्म करने के बाद सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा
  • हाल ही में इजरायल ने कतर के दोहा में हमास के नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमले किए थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज में युद्ध समाप्त करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि जब इजरायल कतर में छिपे हमास के नेताओं का खात्म कर देगा तो इसके साथ ही ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा. हमास के नेताओं को खत्म करने के बाद हम अपने सभी बंधकों को रिहा करने में भी सफल होंगे. पीएम नेतन्याहू का ये बयान उस समय आया है जब हाल ही में इजरायल ने कतर के दोहा में हमास के नेताओं को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए थे. इस हमले का कतर ने कड़े शब्दों में निंदा की थी. 

कतर से हमास नेताओं के खात्मे को लेकर पीएम नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कतर में रह रहे हमास के आतंकवादी नेताओं को गाजा के लोगों की कोई परवाह नहीं है. उन्होंने युद्ध अंतहीन रूप से खींचने के लिए युद्धविराम के सभी प्रयासों को रोक दिया. उन्हें खत्म करने से ही हमारे सभी बंधकों को रिहा करने और युद्ध समाप्त करने की मुख्य बाधा दूर होगी. 

हमास ने जारी किया था बयान 

हमास ने दोहा में हुए हमले के बाद एक बयान जारी किया था. उस बयान में हमास ने कहा था कि उसके वरिष्ठ नेता और उसकी वार्ता टीम के सदस्य इजरायल के हमले में बच गए हैं. हालांकि, इस अटैक में उसके पांच सदस्य मारे जरूर गए. जिनमें निर्वासित गाजा प्रमुख के पुत्र खलील अल हया भी शामिल है. हमास ने दोहा हमले को संपूर्ण वार्ता प्रकिया की हत्या करार दिया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hamas And Israel, Gaza War, PM Netanyahu
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com