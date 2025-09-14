कतर में हमास के नेताओं का खात्मा करेगा इजरायल... नेतन्याहू के बयान से मची सनसनी

- इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कतर में छिपे हमास के नेताओं को खत्म करने पर युद्ध समाप्त होगा
- नेतन्याहू ने बताया कि हमास नेताओं को खत्म करने के बाद सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा
- हाल ही में इजरायल ने कतर के दोहा में हमास के नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमले किए थे
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज में युद्ध समाप्त करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि जब इजरायल कतर में छिपे हमास के नेताओं का खात्म कर देगा तो इसके साथ ही ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा. हमास के नेताओं को खत्म करने के बाद हम अपने सभी बंधकों को रिहा करने में भी सफल होंगे. पीएम नेतन्याहू का ये बयान उस समय आया है जब हाल ही में इजरायल ने कतर के दोहा में हमास के नेताओं को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए थे. इस हमले का कतर ने कड़े शब्दों में निंदा की थी.
The Hamas terrorists chiefs living in Qatar don't care about the people in Gaza.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 13, 2025
They blocked all ceasefire attempts in order to endlessly drag out the war.
Getting rid of them would rid the main obstacle to releasing all our hostages and ending the war.
कतर से हमास नेताओं के खात्मे को लेकर पीएम नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कतर में रह रहे हमास के आतंकवादी नेताओं को गाजा के लोगों की कोई परवाह नहीं है. उन्होंने युद्ध अंतहीन रूप से खींचने के लिए युद्धविराम के सभी प्रयासों को रोक दिया. उन्हें खत्म करने से ही हमारे सभी बंधकों को रिहा करने और युद्ध समाप्त करने की मुख्य बाधा दूर होगी.
हमास ने जारी किया था बयान
हमास ने दोहा में हुए हमले के बाद एक बयान जारी किया था. उस बयान में हमास ने कहा था कि उसके वरिष्ठ नेता और उसकी वार्ता टीम के सदस्य इजरायल के हमले में बच गए हैं. हालांकि, इस अटैक में उसके पांच सदस्य मारे जरूर गए. जिनमें निर्वासित गाजा प्रमुख के पुत्र खलील अल हया भी शामिल है. हमास ने दोहा हमले को संपूर्ण वार्ता प्रकिया की हत्या करार दिया था.
