अमेरिका में गाजा का भविष्य होगा तय! ट्रंप आज करेंगे ‘युद्ध के बाद क्या करना है’ वाली बड़ी बैठक

गाजा का भविष्य क्या होगा, यह गाजा के लोग नहीं बल्कि वहां से 10 हजार किमी से भी दूर अमेरिका में बैठे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे. अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने मंगलवार, 26 अगस्त को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को व्हाइट हाउस में गाजा पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उन्होंने कहा कि वाशिंगटन को उम्मीद है कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल का युद्ध साल के अंत तक सुलझ जाएगा.

जब फॉक्स न्यूज के "Special Report with Bret Baier" शो में पूछा गया कि क्या गाजा के लिए युद्ध के बाद की कोई योजना है, तो विटकॉफ ने कहा: "हां, हमने कल व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक की है, और यह एक बहुत ही व्यापक योजना है जिसे हम अगले दिन एक साथ रख रहे हैं."

यह पूछे जाने पर कि "क्या इजरायल को युद्ध समाप्त करने और बंधकों को वापस लाने के लिए कुछ अलग करना चाहिए," विटकॉफ ने कहा: "हमें लगता है कि हम इसे किसी न किसी तरह से सुलझा लेंगे, निश्चित रूप से इस साल के अंत से पहले."

विटकॉफ ने कहा कि इजरायल फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास के साथ चर्चा जारी रखने के लिए तैयार है. उन्होंने यह भी कहा कि हमास ने संकेत दिया है कि वे समझौते के लिए तैयार हैं.

यह बैठक महत्वपूर्ण क्यों है?

ट्रंप ने 2024 के अमेरिकी चुनाव कैंपेन के दौरान और जनवरी में कुर्सी संभालने के बाद गाजा में युद्ध को शीघ्र समाप्त करने का वादा किया था. लेकिन उनके कार्यकाल के लगभग सात महीने बीत जाने के बाद भी, शांति दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है.

ट्रंप का कार्यकाल युद्धविराम के साथ शुरू हुआ जो दो महीने तक चला और 18 मार्च को इजरायली हमलों में लगभग 400 फिलिस्तीनियों की मौत के साथ समाप्त हुआ. हाल के हफ्तों में, गाजा में बच्चों सहित भूख से मर रहे फिलिस्तीनियों की तस्वीरों ने दुनिया को दहला दिया है और बिगड़ती स्थितियों पर इजरायल की आलोचना को बढ़ावा दिया है.

गाजा हर रोज मर रहा है

गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर 2023 से गाजा पर अमेरिकी सहयोगी इजरायल के विनाशकारी हमले में 62,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं. इसने भुखमरी का संकट भी पैदा कर दिया है, गाजा की पूरी आबादी को आंतरिक रूप से विस्थापित कर दिया है. अंतरराष्ट्रीय अदालतों में इजरायल पर नरसंहार और युद्ध अपराधों के आरोप लगे हैं, जिससे इजरायल इनकार करता है.

दशकों पुराने इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष में नवीनतम रक्तपात अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था जब हमास ने इजरायल पर हमला किया था, जिसमें 1,200 लोग मारे गए थे और लगभग 250 बंधकों को ले लिया था. यह इजरायली आंकड़ा है.

