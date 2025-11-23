अब इस देश के साथ छिड़ने वाली है अमेरिका की जंग? फ्लाइट्स कैंसिल, वॉरशिप से लेकर फाइटर जेट तक तैनात 

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और शनिवार को ऐसा हुआ जिससे दुनिया में एक नए युद्ध की आहट होने लगी है. अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) की चेतावनी के बाद छह एयरलाइनों ने वेनेजुएला के लिए अपनी उड़ानों को कैंसिल कर दिया है. इनमें स्पेन की इबेरिया, पुर्तगाल की टीएपी, चिली की LATAM, कोलंबिया की एवियांका, ब्राजील की जीओएल और त्रिनिदाद व टोबैगो की कैरेबियन एयरलाइंस शामिल हैं. फ्लाइटराडार24 और सिमोन बोलिवार मायकेटिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, ब्राजीज, कोलंबिया और एयर पुर्तगाल की फ्लाइट को उस समय कैंसिल किया गया जब वो शनिवार को कराकस से टेक ऑफ करने वाली थीं.

एयरस्पेस में खतरे की चेतावनी

एरोनॉटिका सिविल डे कोलंबिया ने एक बयान में कहा कि 'सुरक्षा स्थिति की हालत बिगड़ने और इलाके में मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ने की वजह से मैक्वेटिया इलाके में उड़ान भरने में संभावित खतरा है. एयर पुर्तगाल ने इस बात की पुष्टि की है कि उसने शनिवार और अगले मंगलवार के लिए तय अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं. न्‍यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, 'यह फैसला यूनाइटेड स्टेट्स एविएशन अथॉरिटीज की तरफ से दी गई जानकारी के बाद लिया गया है, जिससे पता चलता है कि वेनेजुएला के एयरस्पेस में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है.

स्पेन की आइबेरिया ने भी कहा कि वह सोमवार से अगली जानकार तक काराकास के लिए अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर रही है. स्पेनिश कंपनी की शनिवार को वेनेजुएला की राजधानी से मैड्रिड के लिए तय फ्लाइट निकल गई. आइबेरिया के प्रवक्‍ता के अनुसार, फ्लाइट्स फिर से कब शुरू करनी हैं, यह तय करने के लिए पहले स्थिति को देखा जाएगा.' कोपा एयरलाइंस और विंगो ने शनिवार को मैक्वेटिया से अपनी फ्लाइट्स जारी रखीं.

लगातार बिगड़ रही स्थिति

अमेरिका के FAA की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, उसके अनुसार वेनेजुएला या उसके आसपास सुरक्षा स्थिति बिगड़ रही है और सैन्‍य गतिविधियों में भी तेजी आई है. नोटिस में कहा गया है कि हर तरह की ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट के लिए खतरा पैदा हो सकता है. हाल के कुछ महीनों में इस इलाके में अमेरिकी मिलिट्री की तैनाती में इजाफा हुआ है. तैनाती के तहत अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, कम से कम आठ वॉरशिप और F-35 एयरक्राफ्ट को यहां पर भेज दिया है. फ्लाइटरडार24 के अनुसार लैटम एयरलाइंस (LTM.SN) की रविवार को बोगोटा के लिए तय फ्लाइट भी कैंसल कर दी गई है.

तो क्‍या मादुरो को हटाएंगे ट्रंप?

न्‍यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि ट्रंप प्रशासन आने वाले दिनों में वेनेजुएला से जुड़े ऑपरेशन का एक नया चरण शुरू करने वाला है. हालांकि, देशों के बीच जंग का कोई खुला ऐलान नहीं हुआ है. रॉयटर्स के मुताबिक दो अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ नए एक्शन में शायद सीक्रेट ऑपरेशन भी शामिल होंगे. जिन विकल्‍पों पर विचार हो रहा है उनमें वेनेजुएला के लीडर को हटाना भी शामिल है.

