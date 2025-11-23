विज्ञापन
यूरोप के कई देशों को दहलाने की साजिश रच रहा था हमास, मोसाद ने आतंकी मंसूबों पर फेरा पानी 

ऑस्ट्रियन डायरेक्टरेट फॉर स्टेट सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस (DSN) ने अपने बयान में बताया कि जब्त की गई चीजों में हजारों यूरो कैश, कई डेटा स्टोरेज डिवाइस और मोबाइल फोन, गैस पिस्टल, हथियार, गोला-बारूद, चाकू और उससे जुड़ा लिट्रेचर बरामद किया गया है.

  • इजरायल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने यूरोप में हमास के आतंकी नेटवर्क को सफलतापूर्वक नाकाम किया है.
  • मोसाद ने यूरोपियन सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से कई हथियार बरामद किए और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है.
  • जर्मनी, ऑस्ट्रिया और यूके में हमास के आतंकी गिरफ्तार किए गए और ऑस्ट्रिया में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है.
लंदन:

इजरायल की इंटेलीजेंस एजेंसी मोसाद ने यूरोप को दहलाने की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है. मोसाद की तरफ से सार्वजनिक तौर पर कहा गया है कि हमास यूरोप के कई देशों में अपना ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है जो एक कमांड पर हमलों को अंजाम दे सकते हैं. मोसाद की तरफ से बताया गया है कि उसने यूरोप की एजेंसियों के साथ मिलकर एक मुश्किल एंटी-टेररिस्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया. इसके चलते हमास का एक बड़ा नेटवर्क टूट गया है. यह नेटवर्क यूरोप में आतंकी हमलों की तैयारी कर रहा था. 

कई आतंकी हुए गिरफ्तार 

मोसाद को यूरोपियन सिक्‍योरिटी सर्विसेज की मदद मिली जिसके चलते उसने कई खतरनाक हथियार बरामद किए गए, संदिग्धों को गिरफ्तार किया और कई हमलों को रोका है. जर्मनी, ऑस्ट्रिया और यूके में हमास के आत‍ंकियों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही ऑस्ट्रिया समेत दूसरे देशों में हथियारों का बड़ा जखीरा मिलने की भी खबरें हैं. इस नेटवर्क में शामिल आतंकी तुर्की और कतर में हमास के ऑपरेटिव्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे.  इजरायल के अधिक‍ारियों के अनुसार हमास के ऑपरेटिव महमूद नईम को गिरफ्तार किया गया था. 

7 अक्‍टूबर जैसे हमले की कोशिश 

ऑस्ट्रियन डायरेक्टरेट फॉर स्टेट सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस (DSN) ने अपने बयान में बताया कि जब्त की गई चीजों में हजारों यूरो कैश, कई डेटा स्टोरेज डिवाइस और मोबाइल फोन, गैस पिस्टल, हथियार, गोला-बारूद, चाकू और उससे जुड़ा लिट्रेचर बरामद किया गया है. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्‍याहू ने चेतावनी दी है कि 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद से, हमास आतंकी संगठन ईरान के शासन और उसके प्रॉक्सी की तरह, यूरोप और दूसरे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और आतंकवादी सेल की भर्ती करने के लिए नए जोश के साथ काम कर रहा है.

ऑर्डर मिलने का इंतजार में थे आतंकी 

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मोसाद के वादे को दोहराते हुए मोसाद, इजरायली और ग्लोबल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी कम्युनिटी में अपने पार्टनर के साथ मिलकर, दुनिया भर में इजरायली, यहूदी और बेगुनाह टारगेट के खिलाफ आतंकवाद को नाकाम करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें कर रहा है और करता रहेगा. जो बयान नेतन्‍याहू के ऑफिस की तरफ से दिया गया है, उसके अनुसार यूरोनियन साझेदारों ने उन साजिशों को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई, जिनका लक्ष्य इजरायली और यहूदी समुदाय थे. जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में ज्‍वॉइन्‍ट ऑपरेशन चलाकर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और हथियारों का बड़ा जखीरा जब्त किया गया. ये जखीरा नागरिकों पर 'आदेश मिलते ही' इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार रखा गया था.

