विज्ञापन
विशेष लिंक
Flight Update
  • एमिरेट्स एयरलाइंस ने सीमित संख्या में विमानों की उड़ान का ऐलान किया
  • अबू धाबी से पहली यात्री उड़ान रवाना हुई
  • इंडिगो ने कोलकाता और शंघाई के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की
  • ईरान- इजराइल युद्ध से हवाई सेवा प्रभावित
  • फ्लाइट कैंसिल होने के कारण होटल्स में बढ़ी भीड़
  • जंग की वजह से भारत की हवाई सेवा प्रभावित, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 87 उड़ानें रद्द, इसमें 37 जाने वाली और 50 आने वाली
  • इजरायल ने फंसे नागरिकों को लाने का अभियान शुरू किया
  • मुंबई एयरपोर्ट से आज 116 उड़ानें हुई रद्द, 61 आने वाली, 55 जाने वाली

ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने के लिए तैयार अगर.. फ्रांस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान

फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि अनुमानित 4 लाख फ्रांसीसी नागरिक खाड़ी देशों में या उसके आसपास के देशों में निवासी हैं या वर्तमान में वहां घूमने गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने के लिए तैयार अगर.. फ्रांस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान
फ्रांस के विदेश मंत्री ने अमेरिका और इजरायल को युद्ध में जाने से पहले संयुक्त राष्ट्र में चर्चा नहीं करने के लिए भी घेरा.
  • फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के हमलों से प्रभावित खाड़ी देशों की मदद के लिए फ्रांस पूरी तरह तैयार है
  • फ्रांस ने खाड़ी क्षेत्र के सहयोगी देशों को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों के खिलाफ समर्थन और एकजुटता जताई है
  • लगभग चार लाख फ्रांसीसी नागरिक खाड़ी देशों में रहते हैं या वहां यात्रा कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षा अहम है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

फ्रांस ने ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने का ऐलान कर दिया है मगर एक शर्त भी रख दी है. फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने सोमवार को कहा कि ईरान के जवाबी हमलों से प्रभावित खाड़ी देशों की मदद करने के लिए फ्रांस तैयार है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका के शुरुआती हमलों पर संयुक्त राष्ट्र में पहले ही चर्चा होनी चाहिए थी.

ईरान पर क्यों भड़का फ्रांस

पेरिस में विदेश मंत्रालय की एक इमरजेंसी बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बैरोट ने पत्रकारों से कहा, "क्षेत्र में हमारे साझेदारों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, इराक, बहरीन, कुवैत, ओमान और जॉर्डन जैसे सहयोगी देशों को, जिन्हें (ईरानी) रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की मिसाइलों और ड्रोन द्वारा जानबूझकर निशाना बनाया गया है और एक ऐसे युद्ध में घसीटा गया है, जिसे उन्होंने नहीं चुना. फ्रांस अपना पूर्ण समर्थन और एकजुटता व्यक्त करता है."

4 लाख फ्रांसीसी नागरिक गल्फ में

बैरोट ने कहा कि अनुमानित 4 लाख फ्रांसीसी नागरिक खाड़ी देशों में या उसके आसपास के देशों में निवासी हैं या वर्तमान में वहां घूमने गए हैं. फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने रविवार को कहा कि जरूरत पड़ने पर वे खाड़ी में अपने और अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं. शनिवार को ईरान पर इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के शुरुआती हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके "एकतरफा हमलों" को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष पेश किए बिना आवश्यक वैधता नहीं मिल सकती थी.

ईरान को टेबल पर आने की नसीहत

हालांकि, उन्होंने ईरान से अपने हमलों को समाप्त करने और क्षेत्र में शांति लाने वाले राजनीतिक समाधान के लिए बड़ी रियायतें देने का आह्वान किया. बैरोट के अनुसार, रविवार को अबू धाबी में एक फ्रांसीसी नौसैनिक अड्डे पर ड्रोन हमले में सीमित क्षति हुई, लेकिन इस घटना में किसी भी फ्रांसीसी नागरिक के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
France, Iran Israel War, France Joins War, France Ready To Join War
Get App for Better Experience
Install Now