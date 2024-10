मिसाइलें फुस्स निकलीं VS कई विमान तबाह! ईरान और इजरायल में चल रहा अलग ही 'माइंड वॉर'

इजरायल पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं. सवाल यह है कि ईरान ने जिस तरह से मंगलवार रात उस पर मिसाइलों की बौछार की, इसका जवाब वह किस तरह देगा? इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बदले की बात कह चुके हैं. उनके मुताबिक वक्त और जगह चुननी बाकी है. इन सबके बीच इजरायल और ईरान में एक अलग ही तरह का युद्ध चल रहा है. यह है माइंडगेम. इसे आप ईरानी मिसाइल हमले के ठीक बाद इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) के उस ट्वीट से समझ सकते हैं, जिसमें उसने पुराने यरुशलम के भी ईरानी हमले की जद में आने की बात कहते हुए इसे यहूदी ही नहीं, बल्कि मुस्लिमों और ईसाइयों पर भी हमले से जोड़ दिया था. ईरानी हमले को लेकर भी सोशल मीडिया पर जबर्दस्त मानसिक जंग चल रहाी है. कहीं ईरानी हमले को फुस्स बताया जा रहा है, तो कहीं इजरायल की कमर तोड़ देने की बाद कही जा रही है. जानिए युद्ध के बीच कैसे ईरान और इजरायल में मानसिक युद्ध चल रहा है.

ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि मंगलवार रात दागी गई मिसाइलों ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह करके रख दिया है. उससे पहले हिजबुल्लाह ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था. उसने मंगलवार को कहा था कि मोसाद हेडक्वार्टर को उसने निशाना बनाया है. सवाल ये है कि इतना बड़ा नुकसान हो गया तो इजरायल अब तक चुप क्यों है. दरअसल ईरान के इस दावे को लेकर इजरायल ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है. सच्चाई क्या है, यह अभी तक किसी को पता नहीं है. माना जा रहा है कि इन दावों के जरिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की जा रही है.

ईरान दावा कर रहा है कि उनके मिसाइल हमलों से इजरायल को काफी नुकसान पहुंचा है. यहां तक कि उसका आयरन डोम भी फेल हो गया. लेकिन इजरायल का कहना है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणालियों में एक उनके आयरन डोम ने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया यानी कि इन मिसाइलों को उसने हवा में ही मार गिराया. आयरन डोम इजरायल का रक्षा कवच माना जाता है. ईरान कह रहा है कि उसके मिसाइल हमलों में ये रक्षा कवच फेल साबित हुआ है, इसी वजह से वह इजरायल में बड़ा नुकसान करने में कामयाब हो गया. सोशल मीडिया पर दोनों देशों के समर्थक भिड़े हुए हैं.

