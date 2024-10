एक-दूसरे के सिर पर हाथ, देखिए कैसे गीत गा मैदान-ए-जंग में कूदती है इजरायल की सबसे खतरनाक ब्रिगेड

इजरायल की सेना दक्षिणी लेबनान में घुस गई है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं. जमीनी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इजरायल की सबसे खतरनाक गोलानी ब्रिगेड मैदान में है. गोलानी ब्रिगेड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में इजरायल की सबसे खतरनाक ब्रिगेड के जवान एक-दूसरे के सिर पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं और ऑपरेशन से पहले और उचित बदला लेने के लिए संकल्प ले रहे हैं.

ब्रिगेड के जवान के जवान मैदान-ए-जंग में उतरने से पहले गीत गाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कुछ जवान एक दूसरे के के सिर पर हाथ रखा है और कुछ जवान आगे भी खड़े दिख रहे हैं.

The IDF Golani Brigade is entering Lebanon.



The soldiers of the Golani Brigade have earned a reputation as elite fighters, both among their Israeli counterparts and their enemies.



