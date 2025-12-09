इंडोनेशिया: जकार्ता में बड़ा हादसा, सात मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 20 की मौत

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बड़ा हादसा हो गया. मंगलवार के दिन एक सात मंजिला ऑफिस बिल्डिंग में भीषण आग लगने से कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि इस दुखद घटना में मरने वालों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है.

पुलिस ने दी जानकारी

सेंट्रल जकार्ता के पुलिस चीफ सुसात्यो पुर्नोमो कोंड्रो ने जानकारी दी कि आग दोपहर में लगी जब सेंट्रल जकार्ता में मौजूद बिल्डिंग की पहली मंजिल पर एक बैटरी फट गई, जिसके बाद आग तेजी से ऊपरी मंजिलों तक फैल गई. कोंड्रो ने पुष्टि की, अभी तक, 20 लोगों को निकाला गया है, जिनमें पांच पुरुष और 15 महिलाएं हैं. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मरने वालों में एक गर्भवती महिला भी शामिल थी.

पुलिस चीफ ने बताया कि ज्यादातर लोगों को जलने की वजह से चोट नहीं लगी थी. अनुमान है कि लोगों की मौत दम घुटने से हुई होगी. सभी बॉडीज को ऑटोप्सी के लिए पुलिस हॉस्पिटल ले जाया गया है.

फायरफाइटर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

घटना के बाद फायरफाइटर्स तुरंत मौके पर पहुंचे और बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. हालांकि, कई मंजिलों पर तेज गर्मी और घने धुएं की वजह से रेस्क्यू टीमों पहले बिल्डिंग को ठंडा कर रही हैं. कोंड्रो ने कहा, "हम अभी भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हम उन पीड़ितों की पहचान करने पर ध्यान दे रहे हैं जो मिल गए हैं."

इंडोनेशिया में आग दुर्घटनाएं

इंडोनेशिया में जानलेवा आग की घटनाएं नई नहीं हैं. इससे पहले साल 2023 में पूर्वी इंडोनेशिया में एक निकल-प्रोसेसिंग प्लांट में धमाका हुआ था, जिसमें 12 लोग मारे गए और 39 घायल हो गए थे.