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रूस के हमले का फिर शिकार हुए भारतीय! ब्लैक सी में मर्चेंट शिप पर रूसी ड्रोन हमला: दो भारतीय सेफॉरर्स लापता

कीव में भारतीय दूतावास ने रविवार को बताया कि यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर चार भारतीयों वाले एक व्यापारी जहाज पर हमला हुआ, जिनमें से दो सुरक्षित हैं. दूतावास ने कहा कि बाकी दो लोगों के बारे में अभी जानकारी का इंतजार है.

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रूस के हमले का फिर शिकार हुए भारतीय! ब्लैक सी में मर्चेंट शिप पर रूसी ड्रोन हमला: दो भारतीय सेफॉरर्स लापता
समंदर के हर कोने में जहाजों पर हमले हो रहे हैं. (फाइल फोटो)
  • जहाज पर कुल नौ क्रू मेंबर थे, जिनमें दो भारतीय सेफॉरर्स की सुरक्षा और खोज के लिए अपील की गई है
  • भारतीय दूतावास ने घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थिति पर नजर बनाए रखी है और जानकारी मिलने का इंतजार कर रहा है
  • भारत ने यूक्रेन के राजदूत को तलब कर एमवी ओमोर्फी जहाज पर हुए हमले पर कड़ी आपत्ति जताई है
इस हमले के बाद भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए क्या कड़े नियम बनाए गए हैं?

यूक्रेन के समुद्री क्षेत्र से बाहर निकल रहे 'MV AGN Ragnar' नामक मर्चेंट शिप पर हुए रूसी ड्रोन हमले के बाद जहाज पर सवार 4 भारतीयों में से दो सेफॉरर्स (नाविक) चंद्र राम दुबे और दीपक कुमार गुप्ता लापता हो गए हैं. जहाज में पायलट सहित कुल 9 क्रू मेंबर सवार थे. सोशल मीडिया पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO), संयुक्त राष्ट्र (UN) और भारत सरकार को टैग करते हुए कहा गया है कि यदि सेफॉरर्स की जान की रक्षा नहीं की जा सकती, तो उन्हें दिए गए "की वर्कर्स" (महत्वपूर्ण कर्मी) के प्रस्ताव को वापस ले लिया जाए.

इस घटना के बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, विदेश मंत्रालय (MEA) और मर्चेंट नेवी संगठनों से केवल बयानों और एडवाइजरी तक सीमित न रहने की अपील की गई है. नाविक समुदाय ने लापता भारतीयों के लिए न्याय, जवाबदेही और धरातल पर पुख्ता सुरक्षा की मांग की है.

कीव में भारतीय दूतावास ने रविवार को बताया कि यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर चार भारतीयों वाले एक व्यापारी जहाज पर हमला हुआ, जिनमें से दो सुरक्षित हैं. दूतावास ने कहा कि बाकी दो लोगों के बारे में अभी जानकारी का इंतजार है. यह घटना शनिवार को हुई जब MV AGN Ragnar पर ओडेसा बंदरगाह पर हमला हुआ. यह यूक्रेन के अहम ब्लैक सी बंदरगाहों में से एक है, जिस पर 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से अक्सर हमले होते रहे हैं. भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है. हमले के स्रोत, घटना से जुड़ी परिस्थितियों या जहाज के क्रू में कुल कितने लोग थे, इस बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिली.

आज ही भारत ने यूक्रेनी राजदूत को तलब किया

भारत ने एमवी ओमोर्फी पोत मामले में यूक्रेन के राजदूत को आज तलब किया. यूक्रेन के भारत में राजदूत डॉ. ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और एमवी ओमोर्फी पोत मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई. इस पोत पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी. भारत ने इस तरह की घटनाओं को अस्वीकार्य बताया.

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