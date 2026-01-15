5 और 7 साल के दो बेटे, मां ने ही मार डाले, रोंगटे खड़े कर देगी न्यूजर्सी में भारतवंशी महिला की वहशी हरकत

अमेरिका के न्यूजर्सी से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. वहां भारतीय मूल की 35 वर्षीय महिला को अपने ही दो बेटों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने प्रियदर्शिनी नटराजन को 5 और 7 साल के बेटों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है.

समरसेट काउंटी के प्रॉसिक्यूटर जॉन मैकडोनाल्ड ने बताया कि ये घटना न्यूजर्सी के हिल्सबरो में 13 जनवरी को हुई. शाम करीब 6:45 बजे बच्चों के पिता ने पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी. उसने पुलिस को बताया कि जब वह ऑफिस से घर लौटा तो दोनों बेटे बेडरूम में बेहोश पड़े थे. उसने फोन पर ही आशंका जताई थी कि उसकी पत्नी ने बच्चों के साथ कुछ गलत कर दिया है.

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां फोन करने वाला शख्स और उसकी पत्नी प्रियदर्शिनी मौजूद थे. घर के अंदर बेडरूम में 5 और 7 साल के दो मासूम बच्चे बेहोश थे. पुलिस और मेडिकल टीम ने बच्चों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. बच्चों को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया. अधिकारियों ने बच्चों की पहचान उजागर नहीं की है.

पुलिस ने बच्चों की हत्या के आरोप में प्रियदर्शिनी नटराजन को हिरासत में ले लिया. उसके ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर के दो मामले और गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने का एक मामला दर्ज किया गया है. हिल्सबोरो पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके समरसेट काउंटी जेल भेज दिया है. फिलहाल पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर एक मां ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया.

मामले की जांच हिल्सबरो टाउनशिप पुलिस और समरसेट काउंटी प्रॉसिक्यूटर ऑफिस की मेजर क्राइम यूनिट मिलकर कर रही है. बच्चों की मौत की सटीक वजह और वक्त का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. न्यूजर्सी के नॉर्थन रीजनल मेडिकल एक्जामिनर ऑफिस की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कुछ और खुलासा होने की संभावना है.

