सबसे अच्छे दोस्त PM मोदी से बात करूंगा... टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप बोले- सफल होगी ट्रेड वार्ता

डोनाल्ड ट्रंप भारत-अमेरिका ट्रेड को लेकर चल रही बातचीत (India-US Trade) के सफल परिणाम की उम्मीद जता रहे हैं. इसे लेकर वह जल्द ही पीएम मोदी से भी बातचीत करने वाले हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए वह फिर से बातचीत शुरू करेंगे. उन्होंने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए दी है.

ट्रंप ने ट्रुथ पर अपने पोस्ट में लिखा, "मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं. आने वाले हफ्तों में मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त, पीएम मोदी से बात के लिए उत्सुक हूं. मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं आएगी."

ट्रंप करेंगे पीएम मोदी से बातचीत

ट्रंप ने बातचीत का ऐलान अमेरिका के भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के कुछ हफ़्तों बाद किया है. बता दें कि अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत एक्ट्रा टैरिफ भी भारत पर लगाया हुआ है. बातचीत से कुछ हल जरूर निकल सकता है.

मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा

ट्रंप ने इस हफ़्ते की शुरुआत में, व्हाइट हाउस में भारत-अमेरिका संबंधों को बहुत ही खास रिश्ता कहा था. उन्होंने कहा था कि वह और पीएम मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे, इस बात पर भी उन्होंने खास जोर दिया था कि चिंता की कोई बात नहीं है.

एएनआई ने ट्र्ंप से सवाल किया था कि क्या वह इस समय भारत के साथ संबंधों को फिर से सुधारने के लिए तैयार हैं?, इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "मैं हमेशा तैयार हूं, मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा. वह एक महान पीएम हैं. उनकी दोस्ती हमेशा रहेगी. लेकिन इस समय वह जो कर रहे हैं वह उनको पसंद नहीं आ रहा है. लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही खास रिश्ता है. चिंता की कोई बात नहीं है. दोनों के बीच कभी-कभी कुछ पल ऐसे भी आते हैं.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने उस पोस्ट का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने 'भारत और रूस को चीन के हाथों खोने' की बात कही थी. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा हुआ है. बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को भारत-अमेरिका संबंधों पर ट्रंप की टिप्पणी पर गर्मजोशी से प्रतिक्रिया दी थी.