विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या आपको भी चीन जाना है? 5 साल बाद शुरू फ्लाइट, जानिए कौन सी एयरलाइन कब उड़ान भरेगी

India- China Direct Flight: भारत और चीन के बीच पिछले 5 साल से बंद चल रही सीधी फ्लाइट सर्विस अक्टूबर 2025 के अंत तक फिर से शुरू होने वाली है.

Read Time: 2 mins
Share
क्या आपको भी चीन जाना है? 5 साल बाद शुरू फ्लाइट, जानिए कौन सी एयरलाइन कब उड़ान भरेगी
India- China Direct Flight: भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट सर्विस शुरू होने वाली है
  • भारत और चीन के बीच पांच साल के अंतराल के बाद अक्टूबर के अंत से सीधी फ्लाइट सेवा फिर से शुरू होगी
  • इंडिगो और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस दोनों देशों के बीच उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस होंगी
  • इंडिगो 26 अक्टूबर से कोलकाता से गुआंगज़ौ के लिए रोजाना फ्लाइट सर्विस देगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पांच साल के गैप के बाद भारत और चीन के बीच फिर से सीधी फ्लाइट उड़नी शुरू होने जा रही है. पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध के बाद भारत और चीन के संबंधों में गंभीर तनाव में आ गए थे. अब उसी में नरमी लाने के लिए इस महीने के अंत से दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट की सर्विस शुरू होने जा रही है. विदेश मंत्रालय की ओर से यह घोषणा पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से इतर बातचीत के एक महीने बाद आई है. 

यहां हम आपको बताएंगे कि कब से कौन सी एयरलाइन चीन जाने और वहां से लाने के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने जा रही है.

इंडियो और चाइना ईस्टर्न

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत की एयरलाइन इंडिगो और चीन की एयरलाइन चाइना ईस्टर्न दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने वाली पहली दो एयरलाइंस होंगी. इंडिगो ने कहा कि वह 26 अक्टूबर से कोलकाता से गुआंगज़ौ के लिए हर दिन की फ्लाइट भेजने की योजना बना रही है.

इंडिगो की तरफ से कहा गया है कि नियामक मंजूरी मिलने के साथ इंडिगो जल्द ही दिल्ली और गुआंगजौ के बीच सीधी फ्लाइट्स शुरू करेगा. इंडिगो चीन की फ्लाइट सर्विस के लिए अपने एयरबस A320neo विमान का उपयोग करेगा.

वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और चीन अक्टूबर के अंत तक सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करेंगे.

एयर इंडिया

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया इस साल (2025) के अंत तक चीन के लिए अपनी फ्लाइट शुरू कर सकता है. सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की गई है कि दिल्ली से शंघाई तक का फ्लाइट सर्विस शुरू करने की तैयारी है.

यह भी पढ़ें: भारत-चीन के बीच डील, 5 साल बाद शुरू होंगी दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India China Relation, India China Flights, IndiGo
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com