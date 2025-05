ब्रिटेन की संसद में उठी मांग- POK में चल रहे आतंकी कैंपों पर एक्शन लिया जाए, वीडियो देखिए

ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने वहां से संसद के अंदर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले की निंदा की है. इस कायरान हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे. कंजर्वेटिव सांसद ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई का भी समर्थन किया और यूनाइटेड किंगडम में प्रधान मंत्री कीर स्टार्मर सरकार से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में चल रहे आतंकवादी कैंपों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया.

हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए उन्होंने कहा, "पहलगाम में भीषण आतंकी हमले के बाद, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जिसमें 9 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए. चूंकि शांति वार्ता जारी है, मैंने पूछा कि विदेश सचिव पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकवादी ठिकानों को हटाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं." ब्लैकमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने भाषण का वीडियो शेयर किया है.

Following the horrific terror attack in Pahalgam, India launched Operation Sindoor: precision air-strikes on 9 terrorist bases.



As peace talks continue, I asked what steps the Foreign Secretary is taking to ensure the terrorist bases are removed from Pakistan-occupied Kashmir? pic.twitter.com/qvtnwe5g03