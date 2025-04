'बांग्लादेश को ही तोड़ो...': यूनुस से चीन को न्योता, त्रिपुरा के पूर्व शाही परिवार के नेता ने बताया ‘इलाज’

बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस ने सात पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में ऐसी बात की है जिसपर भारत ने और भारतीय नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. बांग्लादेश के अंतरिम नेता ने भारत के इस संप्रभू क्षेत्र को "चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार" कहा है और उसे वह बीजिंग से अपने कब्जे में लेने का आग्रह करते दिखे हैं. इसपर पलटवार करते हुए त्रिपुरा की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी टिपरा मोथा के फाउंडर प्रघोत माणिक्य ने "बांग्लादेश को ही तोड़ने" की बात कही है.

एक्स पर एक पोस्ट करते हुए प्रघोत माणिक्य, जो राज्य के पूर्व शाही परिवार के सदस्य हैं, ने दिल्ली को सुझाव दिया गया कि पूर्वोत्तर राज्यों पर भौतिक नियंत्रण करने, संचार स्थापित करने और बनाए रखने के तरीकों पर "अरबों खर्च करने के बजाय", बांग्लादेश के उन हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया जाए जो "हमेशा भारत का हिस्सा बनना चाहते थे".

उन्होंने एक्स पर लिखा, "चटगांव के पहाड़ी इलाकों में हमेशा स्वदेशी जनजातियां रहती थीं जो हमेशा भारत का हिस्सा बनना चाहती थीं... लाखों त्रिपुरी, गारो, खासी और चकमा लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं (लेकिन) अपनी पारंपरिक भूमि में भयानक परिस्थितियों में रहते हैं."

उन्होंने कहा, "इसका उपयोग हमारे राष्ट्रीय हित और उनकी भलाई के लिए किया जाना चाहिए."

देश के निर्माण के बाद से चटगांव पहाड़ी क्षेत्र बांग्लादेश के लिए एक समस्या रही है. यहां एमएन लार्मा और 'शांति वाहिनी' के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जो वहां के स्वदेशी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक राजनीतिक समूह की सशस्त्र शाखा थी. इस समूह ने क्षेत्र में विभिन्न आदिवासी समुदायों की स्वदेशी पहचान की स्वायत्तता और मान्यता की मांग की. आखिरकार, 1997 में शेख हसीना की सरकार ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए.

