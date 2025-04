चीन-पाकिस्तान से डेटिंग, भारत को भी मिस्ड कॉल.. बांग्लादेश के मायावी ‘लव रेक्टेंगल’ के क्या मायने?

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि आप दोस्त तो चुन सकते हो, लेकिन अपना पड़ोसी नहीं. डिप्लोमेसी की दुनिया में यह एक ऐसा फैक्ट है जो विदेश नीतियों के लिए बेसिक नियम के रूप में काम करता है. आजकल भारत की नजर जितनी पाकिस्तान और चीन पर है, उतनी ही वह रुक-रुक कर बांग्लादेश की तरफ देख रहा है. वजह साफ है कि बांग्लादेश की फिजा बदल गई है. कहा जाए तो उसने 180 डिग्री का यूटर्न ले लिया है. भारत के पक्ष में मानी जाने वालीं शेख हसीना की सरकार गिर चुकी है और उन्होंने खुद भारत में शरण ले रखी है. अभी अराजक दिख रहे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस चला रहे हैं. वो जिस तरह बांग्लादेश पर भारत के एहसानों को दरकिनार कर चीर प्रतिद्वंदी चीन और पाकिस्तान की ओर हाथ बढ़ाते दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी कोई भावुक कवि बेवफाई के तराने लिखने लगेगा.

बांग्लादेश की विदेश नीति के नए ट्रेंड को देखें तो लगेगा कि कोई डिप्लोमेटिक ‘लव रेक्टेंगल' सामने है जो अपने स्वरूप में मायावी है. मुहम्मद यूनुस दोस्ती का हाथ बढ़ाने चीन चले गए, वहां से राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हर उस क्षेत्र में निवेश का न्योता दिया है, जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है. वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसी महीने बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे. 13 साल बाद किसी पाकिस्तान के विदेश मंत्री की यह ढाका यात्रा होगी. वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि मुहम्मद यूनुस भारत के प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय बैठक करने की भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं.

मोहम्मद यूनुस ने अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिये चीन को चुना है. खुद बांग्लादेश के एक टॉप अधिकारी ने कहा कि इस तरह बांग्लादेश "एक संदेश भेज रहा है". यकीनन संदेश भारत के लिए था. संदेश यह कि भारत के साथ ढाका के रिश्ते ठंडे पड़ते दिख रहे हैं, भारत प्राथमिक के निचले पायदान पर पहुंच गया है, बांग्लादेश पुराने यार के एहसानों को भुलाकर नया दोस्त बनाने निकल चुका है.

अगर मोहम्मद यूनुस सिर्फ चीन जाते और शी-जिनपिंग के साथ मुलाकात करके बांग्लादेश के लिए आर्थिक मदद मांगते, निवेश करने का न्योता देते तो बात अलग होती. वो तो सीधे भारत को ही आंख दिखा रहे हैं, जिसपर भारत ने जवाब भी दिया है.

यूनुस ने कहा, ‘‘भारत के पूर्वी हिस्से के सात राज्य सात बहनें (सेवन सिस्टर्स) कहलाते हैं. वे चारों ओर से जमीन से घिरे क्षेत्र हैं. उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है.'' बांग्लादेश को इस क्षेत्र में ‘‘महासागर का एकमात्र संरक्षक'' बताते हुए यूनुस ने कहा कि यह एक बड़ा अवसर हो सकता है और चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है.

यानी भारत की ओर इशारा करके चीन से निवेश माना गया. बदले में भारत के पड़ोस में अपने भौगोलिक पोजिशन को ऑफर के रूप में रखा गया. बांग्लादेश न सिर्फ भारत के एहसानों को भूल रहा है, बल्कि उसे डेंट देने के लिए उसके विरोधी को अपनी जमीन पर आने का न्योता दे रहा है.

भारत ने भी यूनुस की इस बद-जुबानी का कड़े शब्दों में जवाब दिया है. पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने ‘एक्स' पर यह वीडियो पोस्ट किया और सवाल किया कि यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का उल्लेख क्यों किया. उन्होंने कहा, ‘‘यह दिलचस्प है कि यूनुस चीनियों से इस आधार पर सार्वजनिक अपील कर रहे हैं कि भारत के सात राज्य चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं. चीन का बांग्लादेश में निवेश करने का स्वागत है, लेकिन भारत के सात राज्यों के चारों ओर से भूमि से घिरे होने का क्या मतलब है?''

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसे आपत्तिजनक एवं घोर निंदनीय बताया है. याद रहे कि चीन उस चिकन नेट कॉरिडोर पर दबाव बनाने की कोशिश में है जो मेनलैंड इंडिया को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है. अब यूनुस इसी के करीब निवेश के लिए चीन को न्योता दे रहे हैं.

