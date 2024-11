कनाडा: खालिस्तानी हमलों के बाद भारत ने टोरांटो में कैंसिल किए काउंसुलर कैंप, सुरक्षा कारणों से लिया फैसला

कनाडा और भारत के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही है. ब्रैमप्टन में खालिस्तानी आंतकियों के एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाए जाने के बाद भारत ने टोरांटो में काउंसुलर कैंप फिलहाल कैंसिल कर दिए हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है. काउंसुलर कैंप एक तरह के रूटीन ऑपरेशन होते हैं. कनाडा में इंडियन डेप्लोमेटिक मिशन, ओटावा में हाई कमीशन इन्हें ऑर्गेनाइज करता है. वहीं, वैनकूवर और टोरांटो में कॉन्सुलेट ऐसे कैंप आयोजित करते हैं. काउंसुलर कैंप के जरिए भारतीय नागरिकों को डॉक्युमेंटेशन और सर्टिफिकेट बनाने में मदद की जाती है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने टोरांटो में काउंसुलर कैंप कैंसिल करने की जानकारी दी. उन्होंने कहा, "आपने टोरांटो में हमारे कॉन्सुलेट के मैसेज पोस्ट देखे होंगे. उन्होंने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से काउंसुलर कैंप कैंसिल करने का फैसला लेना पड़ा. क्योंकि इस कैंप के लिए कनाडा सरकार की ओर से पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई थी."

कनाडा मंदिर अटैकः खालिस्तानी भीड़ में शामिल था पुलिसवाला! इस वीडियो का क्या जवाब देंगे ट्रूडो

In view of the security agencies conveying their inability to provide minimum security protection to the community camp organizers, Consulate has decided to cancel some of the scheduled consular camps.@HCI_Ottawa @MEAIndia