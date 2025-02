मस्क के ईमेल को इग्नोर करो... ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान

अरबपति एलन मस्क के नेतृत्व वाले अमेरिकी सरकार कार्यदक्षता विभाग (DOGE) की और से हाल ही में अमेरिका के संघीय कर्मचारियों को एक मेल भेजा गया था. जिसमें उन्हें अपने पिछले हफ्ते के काम के बारे में बताने को कहा गया था. एलन मस्क के इस अल्टीमेटम ने अमेरिका के संघीय कर्मचारियों में खलबली मचा दी थी. हालांकि अब ट्रंप प्रशासन ने अपने कर्मचारियों से इस ईमेल को इग्नोर करने को कहा है. वाशिंगटन पोस्ट ने मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया कि मस्क की समयसीमा समाप्त होने से पहले ही, कार्मिक प्रबंधन कार्यालय (ओपीएम), जो कि सरकार के मानव संसाधन विभाग के रूप में काम करने वाली एक संघीय एजेंसी है. उसने कर्मचारियों से इस ईमेल को नजरअंदाज करने को कहा है. साथ में ये भी कहा गया है कि ईमेल का जवाब देना स्वैच्छिक था.

Consistent with President @realDonaldTrump's instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week.



Failure to respond will be taken as a resignation.