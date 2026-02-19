विज्ञापन

Salim Khan News: खान फैमिली नहीं चाहती सलीम खान की सेहत पर कोई और अपडेट देना, आईसीयू में हैं भर्ती, हालत स्टेबल

Salim Khan News: सलमान खान के पिता सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. जानिए आखिर खान फैमिली ने क्यों कहा सलीम खान की हेल्थ पर अब कोई अपडेट नहीं, जानें कब-क्या हुआ.

Read Time: 2 mins
Share
Salim Khan News: खान फैमिली नहीं चाहती सलीम खान की सेहत पर कोई और अपडेट देना, आईसीयू में हैं भर्ती, हालत स्टेबल
Salim Khan Health News: सलीम खान हेल्थ न्यूज

Salim Khan News: बॉलीवुड के लेजेंडरी स्क्रीनराइटर सलीम खान (सलमान खान के पिता) की तबीयत को लेकर फैंस चिंतित हैं. 17 फरवरी 2026 को माइनर ब्रेन हेमरेज के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था. लेटेस्ट अपडेट (18 फरवरी शाम) के मुताबिक, उनकी कंडीशन स्टेबल है और डॉक्टरों ने उम्मीद जताई है कि आज 19 फरवरी को वेंटिलेटर हटा दिया जाएगा. डॉ. जलिल पारकर ने कन्फर्म किया कि कोई बड़ी सर्जरी नहीं हुई, सिर्फ डीएसए प्रोसीजर किया गया. फैमिली ने मीडिया से प्राइवेसी की अपील की है, और हॉस्पिटल ने कहा है कि आगे कोई अपडेट नहीं दिया जाएगा. इस बात की जानकारी लीलावती अस्पताल ने दी. आइए जानते हैं कि सलीम खान हेल्थ में कब-क्या हुआ.

यह भी पढ़ें: फिल्म का नाम यादवजी की लव स्टोरी, लेकिन फिल्म में एक भी नहीं यादव एक्टर

सलीम खान हेल्थ अपडेट क्या है? 

डॉ. जलिल पारकर (पल्मोनोलॉजिस्ट, लीलावती हॉस्पिटल) ने बताया:

  • मिनिमल ब्रेन हेमरेज हुआ था, लेकिन इसे मैनेज कर लिया गया.
  • डीएसए प्रोसीजर (डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी) 18 फरवरी सुबह किया गया.
  • कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी.
  • वेंटिलेटर सपोर्ट एहतियातन है (हाई ब्लड प्रेशर की वजह से).
  • 19 फरवरी को वेंटिलेटर हटाने की संभावना.
  • कंडीशन स्टेबल और फाइन है, लेकिन उम्र (90 साल) को देखते हुए रिकवरी में समय लग सकता है.

सलीम खान न्यूज: जानें कब क्या हुआ था?

  1. 17 फरवरी 2026: सुबह 8:30 बजे फैमिली डॉक्टर डॉ. संदीप चोपड़ा ने एडमिट कराया.
  2. आईसीयू में शिफ्ट, ऑब्जर्वेशन.
  3. 18 फरवरी: डीएसए प्रोसीजर, वेंटिलेटर पर रखा गया.
  4. 19 फरवरी: अपडेट्स के लिए वेट, लेकिन फैमिली ने अब और अपडेट देने से मना किया है.

फैमिली और बॉलीवुड का रिएक्शन

सलमान खान ने हॉस्पिटल विजिट किया, बाहर निकलते वक्त मीडिया से बात नहीं की. संजय दत्त, जावेद अख्तर, सुभाष घई ने दुआएं दीं, सुभाष घाई ने कहा, 'मेरे भाई की तरह हैं.'

आगे क्या? (रिकवरी और प्राइवेसी)

फैमिली ने पूरी प्राइवेसी मांगी है. हॉस्पिटल ने कन्फर्म किया कि आगे कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं जारी होगा. अगर आज वेंटिलेटर ऑफ होता है, तो रिकवरी अच्छी हो सकती है, लेकिन उम्र की वजह से स्लो रिकवरी संभव.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Salim Khan, Salim Khan News, Salim Khan Health News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com