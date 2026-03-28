इजरायल के खिलाफ जंग में हूती भी कूदे, यमन से दनादन दागीं मिसाइलें, कहा- टार्गेट पूरा होने तक नहीं रुकेंगे

ईरान-इजरायल युद्ध को डेढ़ महीने हो गए हैं पर रुकने के बजाय ये जंग बढ़ती ही जा रही है. अब इस युद्ध में यमन के हूतियों की भी एंट्री हो गई है. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, हूतियों ने यमन से इजरायल पर मिसाइल से हमला किया है. इजरायली सेना ने खुद स्टेटमेंट जारी कर इसकी पुष्टि की है. इजरायल की सेना ने कहा कि उसने यमन से दागी गई एक मिसाइल का पता लगाया है. यह हमला उस बीच हुआ है जब जब ईरान समर्थित हूती समूह ने इस लड़ाई में शामिल होने की धमकी दी थी.

इजरायली सेना ने क्या कहा?

इजरायली सेना के बयान में कहा गया कि इजरायली फोर्स ने यमन से इजरायली क्षेत्र की ओर दागी गई मिसाइल की पहचान की है और हवाई रक्षा प्रणाली खतरे को रोकने के लिए सक्रिय हो गई है.यह युद्ध के दौरान यमन से मिसाइल दागे जाने को लेकर पहला आधिकारिक बयान था. यह बयान शनिवार सुबह जारी किया गया.

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हूती प्रवक्ता ने कहा- हमले जारी रहेंगे जब तक टार्गेट पूरे नहीं हो जाते

हूती प्रवक्ता ब्रिगेडियर-जनरल याह्या सरी ने भी विद्रोहियों के अल-मसीरा सैटेलाइट टीवी चैनल पर इस हमले की घोषणा की है. सरी ने कहा कि हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक घोषित लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते.सरी ने शनिवार को बताया कि विद्रोहियों ने दक्षिणी इजरायल में मौजूद ‘संवेदनशील सैन्य ठिकानों' को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं थीं. शुक्रवार देर रात से शनिवार तक, बीअर शेबा और इजरायल के मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र के आसपास के क्षेत्रों में तीसरी बार सायरन बजे थे और वो ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान और हिज्बुल्लाह लगातार इजरायल पर हमले कर रहे थे. बता दें कि हूती विद्रोही 2014 से यमन की राजधानी सना पर कब्जा किए हुए हैं, और अब तक वे अमेरिका-इजरायल युद्ध से दूर थे.

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