ईरान युद्ध का आज 29वां दिन है. इजरायल और अमेरिका के ईरान पर 28 फरवरी को हमले के साथ शुरू हुए युद्ध को एक महीने का वक्त हो चुका है. बाजवूद इसके अभी तक यह युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है. दोनों ओर से एक-दूसरे के ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. ईरान ने सऊदी अरब के एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया है. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इस हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से दो गंभीर रूप से घायल हैं. अमेरिकी अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि प्रिंस सुल्तान एयरपोर्ट पर हुए हमले में कई अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान भी क्षतिग्रस्त हो गए. इस बीच इजरायल ने शुक्रवार को ईरान पर अपने हमलों को बढ़ाने की चेतावनी दी है, जबकि अमेरिकी सेना ने भी ईरान पर हमले जारी रखे.
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ईरान तबाह हो रहा है: डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर के लगातार दावे कर रहे हैं. मियामी में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी सेना दुनिया में सबसे ताकतवर है. साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान तबाह हो रहा है.
VIDEO | Miami: US President Donald Trump says, "Iran is being decimated."— Press Trust of India (@PTI_News) March 28, 2026
(Source: Third Party)
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होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाले व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए UN ने कार्य बल का किया गठन
पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री यातायात में व्यवधान से वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से मानवीय सहायता आपूर्ति और कृषि उत्पादन पर. यूएन UN महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक की ओर से भेजे गए संदेश में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए एक समर्पित कार्य बल के गठन की घोषणा की. संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी संदेश के अनुसार, इस कार्य बल का नेतृत्व जॉर्ज मोरेरा दा सिल्वा करेंगे, जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस) के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं. आधिकारिक संदेश के अनुसार, इस कार्य बल में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी), अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आईसीसी) के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे.
ईरान ने तेल अवीव पर दागी कई मिसाइलें, एक व्यक्ति की मौत
🔴 #BREAKING | ईरान ने तेल अवीव पर दागी कई मिसाइलें, एक व्यक्ति की मौत#IranIsraelUSWar | @chandn_bhardwaj | @Ankit_Tyagi01— NDTV India (@ndtvindia) March 28, 2026
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दमिश्क और नजदीकी इलाकों में सुने गए धमाके
सीरिया के स्टेट टेलीविजन के मुताबिक, दमिश्क और आसपास के इलाकों में धमाके सुने गए है. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि इन धमाकों का कारण क्या था.
ईरान युद्ध, जानिए सबसे ताजा घटनाक्रम
इजरायल ने तेहरान पर हमला किया, 10 जोरदार धमाकों की सुनी गई आवाज
इजरायल की सेना ने शनिवार तड़के ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए. राजधानी तेहरान में करीब 10 जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई और धुएं का काला गुबार उठते देखा गया.
हमें उनके साथ खड़े रहने की जरूरत नहीं: नाटो पर बरसे ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा में मदद के लिए सैन्य सहायता भेजने से इनकार करने पर नाटो सहयोगियों के प्रति अपनी निराशा दोहराई है. उन्होंने कहा कि वे बस मौजूद नहीं थे. हम नाटो की सुरक्षा पर हर साल सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करते हैं और हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं, लेकिन अब उनके कार्यों के आधार पर मुझे लगता है कि हमें उनके साथ खड़े रहने की जरूरत नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वे हमारे साथ नहीं हैं तो हम उनके साथ क्यों खड़े हों? वे हमारे साथ नहीं थे.
सऊदी अरब ने मिसाइल को रोका
सऊदी अरब ने कहा कि उसने राजधानी रियाद के इलाके को निशाना बनाकर दागी गई एक मिसाइल को रोक कर नष्ट कर दिया.
लेबनान में इजरायल की सेना के साथ हिजबुल्लाह की झड़पें
इजरायल की सेना ने शुक्रवार को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला किया और कहा कि वह ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह को निशाना बना रही थी. दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाकों की इजरायली दुश्मन सेना के साथ हल्की और मध्यम हथियारों से झड़प हुई है.
ईरान इस सप्ताह अमेरिका के साथ वार्ता करेगा, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने जताया विश्वास
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने विश्वास जताया है कि ईरान इस सप्ताह अमेरिका के साथ वार्ता करेगा. क्योंकि ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है. यह युद्ध 28 फरवरी को उस वक्त शुरू हुआ जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान में हवाई हमले किए, जिसमें सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए और पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई. हालांकि युद्ध के एक महीने बाद भी इसके समाप्त होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. शुक्रवार को अमेरिकी-इजरायली हमलों में ईरान के दो परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया गया. ईरान में शनिवार तड़के करीब 10 तेज धमाकों और काला धुएं के गुबार की सूचना मिली है.