नशे में धुत कार सवार महिला ने कांस्टेबल को ठोका, प्राइवेट कंपनी में अधिकारी, दिल्ली पुलिस ने लिया एक्शन

दिल्ली में नए साल के पहले एक बड़ी घटना सामने आई है. इसमें नशे में टल्ली एक महिला ने पुलिस बैरीकेड को टक्कर मारी, जिसकी चपेट में एक पुलिस कांस्टेबल भी आ गया.

नई दिल्ली:

दिल्ली में न्यू ईयर के पहले ड्रिंक एंड ड्राइव की घटनाएं सामने आ रही हैं. दिल्ली के शाहबाद डेयरी थाना इलाके में एक कार सवार महिला ने पुलिस बैरिकेड में टक्कर मार दी. महिला शराब के नशे में थी. घटना 24 दिसंबर को रोहिणी सेक्टर-11 में हुई. आरोपी महिला चालक की पहचान 40 साल की आरती जैन के रूप में हुई है, जो सफेद हुंडई ग्रैंड i10 चला रही थी. पुलिस के मुताबिक महिला शराब के नशे में थी और कार से बाहर नहीं निकल रही थी.

हादसे में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल रोहित घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए BSA अस्पताल, रोहिणी में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और वाहन को जब्त कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला एक प्राइवेट कंपनी मैं नौकरी करती है और जन्मदिन पार्टी से लौट रही थी.

