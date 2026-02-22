हांगकांग के वांग फुक कोर्ट में जले 1700 फ्लैट खरीदेगी सरकार, भीषण अग्निकांड में 168 लोगों की गई थी जान

हांगकांग के अधिकारियों ने घोषणा की है कि पिछले साल आवासीय परिसर में लगी भीषण आग में अपने घर खोने वाले मालिकों को वो मुआवज़ा देंगे. उन्होंने कहा कि जली हुई इमारतों को गिरा दिया जाएगा. नवंबर में लगी ये आग, 1980 के बाद से आवासीय इमारत में लगी दुनिया की सबसे भीषण आग थी. इसमें 168 लोगों की मौत हो गई थी. उत्तरी हांगकांग के वांग फुक कोर्ट स्थित ऊंची इमारत वाले अपार्टमेंट परिसर में लगी इस आग की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए थे.

विस्थापित निवासियों ने सरकार से पुनर्वास के विकल्प तलाशने का आग्रह किया है, जिनमें से कुछ परिसर के पुनर्निर्माण की उम्मीद कर रहे हैं. उप वित्त सचिव माइकल वोंग ने कहा कि हांगकांग के अधिकारी फ्लैट मालिकों से संपत्ति के स्वामित्व का अधिग्रहण करने के लिए या तो नकद में या फ्लैट अदला-बदली के हिस्से के रूप में 6.8 अरब हांगकांग डॉलर (870 मिलियन डॉलर) तक खर्च करेंगे.

वोंग ने कहा, "आपदा का पैमाना बहुत बड़ा है, और वर्तमान में प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए कोई प्रभावी मार्केट सिस्टम मौजूद नहीं है." लगभग 1,700 फ्लैट मालिकों को उनके फ्लैट के आकार और लैंड प्रीमियम के भुगतान के आधार पर 441,000 डॉलर से 650,000 डॉलर के बीच का प्रस्ताव मिलेगा.

उन्होंने कहा कि आग प्रकृति का विशेष मामला था, जिसके कारण फ्लैटों को मूल्यहीन होने से बचाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी था. आग से एस्टेट के आठ टावरों में से सात को बड़ा नुकसान हुआ. उन्होंने कहा कि परिसर का पुनर्निर्माण "उचित नहीं" था, क्योंकि इस प्रक्रिया में कम से कम नौ साल लगेंगे. उन्होंने इसके बजाय उस स्थान पर एक पार्क या सामुदायिक सुविधाएं बनाने का प्रस्ताव दिया.

वोंग ने कहा कि सर्वेक्षण में शामिल केवल नौ प्रतिशत फ्लैट मालिकों ने ही एकमात्र विकल्प के रूप में उसी स्थान पर पुनर्विकास पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "सरकारी पैकेज तैयार करते समय, सभी की इच्छाओं को पूरा करना असंभव है." बायबैक में अनुमानित 510 मिलियन डॉलर टैक्सपेयर के पैसे का उपयोग किया जाएगा, बाकी राशि राहत कोष से आएगी.

जो लोग अधिग्रहण प्रस्ताव स्वीकार करेंगे, उन्हें 3,900 सब्सिडी वाले आवास फ्लैटों में से चुनने की प्राथमिकता दी जाएगी, जिसका चयन सितंबर में शुरू होगा. अधिकारियों ने कहा कि यह योजना वांग ची हाउस को कवर नहीं करती है, जो आग से अप्रभावित एकमात्र आवास ब्लॉक है, जब तक कि इसके फ्लैट मालिक इसमें शामिल होने के लिए सहमति नहीं बना लेते.