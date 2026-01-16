बांग्लादेश में अब हिंदू टीचर के घर को किया आग के हवाले, परिवार ने भागकर बचाई जान

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. लगता है, मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में कट्टरपंथियों के मन से कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है. अब सिलहट जिले में एक हिंदू टीचर बीरेंद्र कुमार डेके को निशाना बनाया गया है. उनके घर में आग लगा दी गई है. टीचर और उनके परिवार को जान बचाकर भागना पड़ा.

कट्टरपंथियों ने हिंदू टीचर का घर फूंका

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना सिलहट जिले के गोवाईघाट उपजिला के नंदिरगांव यूनियन के बहोर गांव में हुई. इस्लामी समूह ने कथित तौर पर स्कूल टीचर बीरेंद्र कुमार डेके के घर में आग लगा दी. हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में देखा जा सकता है कि घर से आग की लपटें तेजी से उठती दिख रही हैं और परिवार के सदस्य भागने की कोशिश कर रहे हैं. इस घटना से पीड़ित के परिवार और आसपास के लोगों में डर और घबराहट फैल गई है.

🚨Hindu home comes under attack again!



4 दिन पहले हिंदू ड्राइवर की हुई थी हत्या

इस हफ्ते की शुरुआत में फेनी जिले के दगनभुइयां उपजिला में बदमाशों ने एक हिंदू शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी थी. 27 साल के ऑटो रिक्शा ड्राइवर समीर दास की लाश सोमवार को बांग्लादेश के जगतपुर गांव के खेत से बरामद हुई थी.

परिवार वालों और पुलिस के हवाले से बांग्लादेश के अखबार डेली मनोबकांठा ने बताया कि समीर रविवार शाम को अपने ऑटो रिक्शा से निकला था. जब वह देर रात तक घर वापस नहीं आया तो उसके रिश्तेदारों ने उसे अलग-अलग जगहों पर ढूंढना शुरू किया. बाद में लोगों को सदर यूनियन के तहत जगतपुर गांव के एक खेत में समीर की लाश मिली.

हिंदुओं पर हमले की 9वीं घटना

पिछले 24 दिनों के अंदर हिंदुओं पर हमले की यह 9वीं घटना थी. पूरे बांग्लादेश में हिंदू समुदायों को निशाना बनाकर हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है. हालात ऐसे हो गए हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार चिंता जाहिर की जा रही है.

भारत सरकार ने 9 जनवरी को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर बार-बार होने वाले हमलों को परेशान करने वाला पैटर्न बताते हुए गहरी चिंता जताई थी. भारत ने कहा था कि पड़ोसी देश की स्थिति पर उसकी नजर है और उम्मीद है कि सांप्रदायिक हिंसा की ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटा जाएगा.

