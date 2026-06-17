मिलिए जमीन के सबसे बुजुर्ग जीव से, जिसने ब्रिटेन के 8 राजा-रानी और 40 अमेरिकी राष्ट्रपति बदलते देखे

क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे उम्रदराज जीव कौन है, जो अभी भी जिंदा है? इस जीव के नाम कई विश्व रिकॉर्ड हैं. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस जीव को आधिकारिक तौर पर वैश्विक 'आइकॉन' (ICON) का दर्जा दिया है. हम बात कर रहे हैं, 'जोनाथन' की. जोनाथन कोई इंसान नहीं बल्कि एक विशालकाय सेशेल्स कछुआ है, जिसने इतिहास के पन्नों को खुद जीते हुए 2026 में अपनी उम्र के अविश्वसनीय 194 साल पूरे कर लिए हैं. आमतौर पर इस प्रजाति के कछुआ 150 साल तक जीते हैं. लेकिन यह अद्भुत जीव आज भी दक्षिण अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप पर शान से घूमता है. आज हम इसी जोनाथन कछुआ के बारे में बता रहे हैं.
1832 में हुआ था पैदा
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार, साउथ अटलांटिक के सेंट हेलेना द्वीप पर आराम कर रहा यह खास 'सेशेल्स जाइंट टॉर्टॉइज' लगभग 1832 में पैदा हुआ था, जो इसे अब तक का सबसे उम्रदराज कछुआ बनाता है. अगर यह बात आपको बहुत खास नहीं लगती, तो जान लें कि यह सबसे उम्रदराज़ जमीनी जानवर भी है. यह विक्टोरियन युग, लंदन के टॉवर ब्रिज और पेरिस के एफिल टॉवर से भी पहले का है.
Jonathan the tortoise is officially a Guinness World Records ICON ✨— Guinness World Records (@GWR) June 17, 2026
Believed to have been born c. 1832, Jonathan is the oldest living land animal at the grand old age of 194 years. He is a Seychelles giant tortoise and the average life expectancy of his species is 150. pic.twitter.com/WqxBrM4Z8H
डॉक्टर्स कर रहे स्टडी
ज्यादा उम्र की वजह से सूंघने की शक्ति खोने के बावजूद, वहां के वेटेरिनेरियन बताते हैं कि जोनाथन की हालत बहुत अच्छी है और उसे भूख भी खूब लगती है. दिलचस्प बात यह है कि जोनाथन की सेल्स इंसानी सेल्स की तरह म्यूटेट नहीं होतीं और उसके DNA का एनालिसिस किया जा रहा है ताकि कोई राज पता चल सके.
स्थानीय लोग जोनाथन को बूढ़े 'जोनो' कहकर प्यार से बुलाते हैं. लेकिन शायद जोनाथन भी नहीं जानता कि वह न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी पुराना और मेडिकल जगत के लिए एक अजूबा है. यह ऐसा कछुआ है जिसने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध देखे हैं. स्थानीय लोग जोनाथन को बूढ़े 'जोनो' कहकर प्यार से बुलाते हैं. लेकिन शायद जोनाथन भी नहीं जानता कि वह न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी पुराना और मेडिकल जगत के लिए एक अजूबा है.
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