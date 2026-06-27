194 साल की उम्र, सेशेल्स दौरे पर दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीव जोनाथन से मिलेंगे PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के दौरे पर रवाना हो गए हैं. इस यात्रा के दौरान वो दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित जमीनी जानवर, जोनाथन से मिलेंगे. जोनाथन सेशेल्स का एक विशाल कछुआ है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसका जन्म 1832 में हुआ था, यानी वह लगभग 194 साल का है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने जोनाथन को दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित जमीनी जानवर माना है. लगभग दो सदियों से जोनाथन ने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है, कई पीढ़ियों को गुजरते हुए देखा है और दुनिया में आए बड़े बदलावों का अनुभव किया है. पीएम मोदी सेशेल्स नेशनल बॉटनिकल गार्डन का भी दौरा करेंगे, वहां वो एक पेड़ भी लगाएंगे.

पीएम मोदी का यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है. मोदी को सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में 'गेस्ट ऑफ़ ऑनर' के तौर पर आमंत्रित किया गया है. इस दौरे पर प्रधानमंत्री सेशेल्स के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे.

कमजोर नजर के बाद भी जोनाथन पूरी तरह सक्रिय

मिली जानकारी के अनुसार 194 साल की उम्र होने के बावजूद जोनाथन की सेहत बहुत अच्छी है. जिसका श्रेय उन पशु चिकित्सकों को जाता है जिन्होंने उसकी अच्छी सेहत बनाए रखने में मदद की है. मोतियाबिंद की वजह से कमजोर नजर और सूंघने की कमजोर क्षमता के बावजूद, जोनाथन अभी भी पूरी तरह सक्रिय है और सेशेल्स के मुख्य आकर्षणों में से एक बना हुआ है.

सेशेल्स नेशनल बॉटनिकल गार्डन का दौरा प्रधानमंत्री की सेशेल्स यात्रा के मुख्य कार्यक्रमों में से एक है. जोनाथन से मिलने के अलावा, वे पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के महत्व को दर्शाने के लिए पेड़ लगाने के समारोह में भी हिस्सा लेंगे. इस यात्रा से समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, जलवायु लचीलेपन और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में भारत और सेशेल्स के बीच सहयोग मज़बूत होने की उम्मीद है.

पीएम मोदी के सेशेल्स यात्रा का महत्व

पीएम मोदी की यह यात्रा भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों की गोल्डन जुबली (50वीं वर्षगांठ) के जश्न के मौके पर हो रही है. सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने के दौरान, प्रधानमंत्री के रणनीतिक, आर्थिक और विकास से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग पर कई बातचीत करने की उम्मीद है. दुनिया के सबसे महान जीवित जीवों में से एक, जोनाथन से मिलने के लिए सेशेल्स नेशनल बॉटनिकल गार्डन्स का दौरा मोदी के सबसे यादगार कार्यक्रमों में से एक होगा.



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