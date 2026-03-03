विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update
  • ईरान के IRGC के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम पर US का हमला, मिसाइल‑ड्रोन लॉन्च साइट्स को भारी नुकसान
  • दुबई के पास ऑस्ट्रेलियाई बेस पर ईरान का अटैक, रक्षा मंत्री बोले- सभी सैनिक सुरक्षित
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 80 फ्लाइट कैंसिल, मिडिल ईस्ट जाने वाली 36 और आने वाली 44 उड़ानें रद्द
  • UAE में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए विशेष उड़ानों का संचालन करेगी स्पाइसजेट
  • UAE एयर डिफेंस की बड़ी कामयाबी: 9 बैलिस्टिक मिसाइल, 6 क्रूज मिसाइल और 148 ड्रोन मार गिराए
  • मिडिल ईस्ट में फ्लाइट संकट गहराया: 4 दिनों में 7 देशों के एयरपोर्ट्स पर 9,500 उड़ानें कैंसिल
  • ईरान ने दुबई की बहुमंजिला इमारत को ड्रोन से बनाया निशाना, बिल्डिंग में US सैनिक थे मौजूद

ईरान ने काट दी तेल सप्लाई! फड़फड़ाएंगे खाड़ी देश, होर्मुज से गुजरा जहाज तो जलाकर राख करने की धमकी

ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद घोषित कर जहाजों को जलाने की धमकी दी, जबकि अमेरिका ने जलमार्ग के खुले होने का दावा किया है. खामेनेई की मौत के बाद तनाव बढ़ा है. यह मार्ग दुनिया के 20% तेल व्यापार के लिए crucial है, और किसी भी बाधा से वैश्विक बाजार प्रभावित हो सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
ईरान ने काट दी तेल सप्लाई! फड़फड़ाएंगे खाड़ी देश, होर्मुज से गुजरा जहाज तो जलाकर राख करने की धमकी
  • ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का दावा किया है और चेतावनी दी.
  • अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावे को गलत बताया और जलमार्ग खुला होने की पुष्टि की है.
  • स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से विश्व के तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है जो वैश्विक ऊर्जा के लिए जरूरी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने दुनिया के सबसे अहम तेल रूट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का दावा किया है. ईरान की इस कार्रवाई ने पहले से ही उबलते भू-राजनीतिक हालात को और गंभीर बना दिया है.

IRGC का ऐलान: ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद'

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने सोमवार को स्थानीय समयानुसार घोषणा की कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब बंद है. IRGC के वरिष्ठ सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी ने चेतावनी दी कि अगर कोई जहाज यहां से गुजरने की कोशिश करेगा, तो गार्ड्स और नौसेना के जवान उसे आग के हवाले कर देंगे. यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की कथित अमेरिकी-इजरायली संयुक्त हमले में मौत के बाद क्षेत्र में तनाव चरम पर है.

Latest and Breaking News on NDTV

अमेरिका का दावा: जलमार्ग खुला है

ईरानी दावों के विपरीत, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला है और सभी जहाज सामान्य रूप से आवाजाही कर रहे हैं. अमेरिकी पक्ष ने ईरान के दावे को गलत बताया है.

यह भी पढ़ें- जंग के बीच अमेरिका, कनाडा समेत कई देशों के लिए उड़ानें शुरू, Air India, Indigo ने जारी की ये एडवाइजरी

क्यों है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इतना अहम?

यह दुनिया के तेल व्यापार का करीब 20% हिस्सा संभालता है. यहां से सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, UAE और ईरान का तेल गुजरता है. यह जलसंधि सिर्फ 33 किमी चौड़ी है और वैश्विक व्यापार का अहम केंद्र है. ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार, यहां किसी भी प्रकार की बाधा से वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा संकट छा सकता है और दाम तेजी से बढ़ सकते हैं.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ऐतिहासिक महत्व 

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सदियों से एशिया और अरब दुनिया के बीच व्यापार का मार्ग रहा है. हाल के महीनों में ईरान ने सैन्य अभ्यासों के दौरान कुछ क्षेत्रों में जहाजों की आवाजाही सीमित की थी, जिससे तेल कीमतों में 6% तक उछाल आया था. ईरान ने 1980 के दशक की टैंकर वॉर के बाद इस जलमार्ग को कभी पूरी तरह बंद नहीं किया. उस दौर में ईरान और इराक दोनों एक-दूसरे के जहाजों को निशाना बनाते थे.

यह भी पढ़ें- ईरान ने सऊदी में अमेरिकी दूतावास पर किया ड्रोन अटैक, ट्रंप बोले अभी मेरा सबसे बड़ा हमला बाकी

ईरान-इजरायल-अमेरिका टकराव: अब तक का नुकसान

तेजी से बढ़ते संघर्ष में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 6 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं. खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने कतर, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं. सऊदी अरब, UAE और ओमान पर भी मिसाइलें चलाईं. विश्लेषकों के अनुसार, अगर यह टकराव जारी रहा तो इसका सबसे बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Strait Of Homurz, Strait Of Hormuz, Strait Of Hormuz Claosed, Strait Of Hormuz Closure, Strait Of Hormuz Impacted
Get App for Better Experience
Install Now