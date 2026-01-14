विज्ञापन
दिल्ली से कनाडा तक गैंगस्टरों की दहशत: 24 घंटे में फायरिंग की चार बड़ी वारदातें, सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट वायरल

दिल्ली और कनाडा में पिछले 24 घंटों में चार बड़ी फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं. तीन वारदातों के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जुड़ा है, जबकि एक घटना में रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है. फायरिंग के यह मामले दो दिल्ली से आए हैं जबकि दो केस कनाडा से सामने आए हैं.

  • दिल्ली और कनाडा में चार बड़ी फायरिंग की घटनाओं में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंगों का नाम सामने आया है
  • रोहित खत्री की जिम के बाहर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रणदीप मलिक ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है.
  • ईस्ट दिल्ली विनोद नगर में करोड़ों की रंगदारी न देने पर बिजनेसमैन के घर हवाई फायरिंग की गई.
बीते 24 घंटे में दिल्ली और कनाडा में चार बड़ी फायरिंग की घटनाओं ने गैंगस्टरों की दहशत को फिर उजागर कर दिया है. तीन वारदातों के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जुड़ा है, जबकि एक घटना में रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है. सभी घटनाएं एक्सटॉर्शन सिंडिकेट से जुड़ी बताई जा रही हैं.

दिल्ली में दो फायरिंग

रोहित खत्री की पश्चिम विहार जिम के बाहर फायरिंग: लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है. पोस्ट में लिखा, 'अगर अगली बार कॉल नहीं उठाई, तो तुझे धरती से उठा दूंगा.'

ईस्ट दिल्ली विनोद नगर फायरिंग: बिजनेसमैन के घर पर हवाई फायरिंग हुई. सूत्रों के मुताबिक करोड़ों की रंगदारी मांगी गई थी. पैसे न देने पर फायरिंग की गई. दिल्ली पुलिस ने बिजनेसमैन को सुरक्षा दी है.

कनाडा में दो फायरिंग

ब्रैम्पटन फायरिंग: जसवीर ढेसी के घर पर फायरिंग हुई. लॉरेंस गैंग के गोल्डी ढिल्लों ने पोस्ट में लिखा, 'जो भी हमारे खिलाफ जाएगा, उसका यही हाल होगा.'

नॉर्थरिज ड्राइव और ब्रैंटफोर्ड फायरिंग: रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली. महेंद्र दिलाना ने धमकी भरे पोस्ट में लिखा, 'अगली बार गोली घर पर नहीं, छाती पर चलेगी.'

सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट

गैंगस्टरों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वारदातों की जिम्मेदारी ली और विरोधियों को चेतावनी दी. पोस्ट में धार्मिक नारे और हैशटैग के साथ खुलेआम धमकियां दी गईं.

पुलिस की चुनौती

दिल्ली पुलिस और कनाडा की एजेंसियां इन घटनाओं की जांच में जुटी हैं. दिल्ली में दो जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है. कनाडा में भी पुलिस ने फायरिंग के वीडियो की जांच शुरू कर दी है.

