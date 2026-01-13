दिल्ली: पश्चिम विहार में रोहित खत्री की जिम पर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर ली जिम्मेदारी

दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक जिम पर फायरिंग की घटना को लेकर बड़ा दावा सामने आया है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है. पोस्ट में जिम मालिक रोहित खत्री का नाम लेते हुए धमकी दी गई है कि अगली बार कॉल इग्नोर करने पर अंजाम और गंभीर होगा.

पोस्ट में लिखा गया है, 'आज (आरके फिटनेस, रोहित खत्री) पश्चिम विहार, दिल्ली में जिम पर फायरिंग हुई है. यह फायरिंग मैंने, रणदीप मलिक और अनिल पंडित (यूएसए) ने करवाई है. मैंने इसे कॉल की थी, इसने कॉल इग्नोर की, इसलिए यह करना पड़ा. अगर अगली बार कॉल नहीं उठाई, तो तुझे धरती से उठा दूंगा.'

'बोलकर नहीं, करके दिखाता हूं'

पोस्ट में आगे लिखा, 'तेरे जिम के गेट पर ही, जैसे नादिर शाह को उठाया था. फोन और कोई ही इस्तेमाल करेगा तेरा.' धमकी में लिखा गया, 'जो भी लॉरेंस भाई के दुश्मन हैं, वे आजीवन दुश्मन ही रहेंगे. मरते दम तक. अपने भाई के लिए जिंदा हूं. मैं बोलकर नहीं, करके दिखाने में विश्वास रखता हूं.'

यह भी पढ़ें- अमेरिका में इंडियन गैंगस्टर के बीच गैंगवार, लॉरेंस के गुर्गे की हत्या का दावा, इस विरोधी गुट ने ली जिम्मेदारी

पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के साथ जितेंद्र गोगी मान ग्रुप, हाशिम बाबा ग्रुप और काला राणा ग्रुप का भी नाम शामिल है.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सोशल मीडिया पोस्ट की सत्यता की पड़ताल की जा रही है.

अमेरिका में लॉरेंस ग्रुप के दो गैंगस्टर ढेर

आपको बता दें कि हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो गैंगस्टर अमेरिका में मारे गए हैं. दरअसल अमेरिका में भारतीय मूल के दो गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस गैंगवार में दो गैंगस्टरों की मौत का दावा किया जा रहा है. दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं. वहीं विरोधी गैंग बलजोत और जस्सा ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है. साथ ही आगे की धमकियां भी दी है.