सावधान! साल का सबसे बड़ा तूफान, फिलीपींस में हवा में उड़े पेड़ और बिजली ठप, 1 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए

फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्नांडिज मार्कोस जूनियर ने 'कालमेगी' से हुए भारी नुकसान और 'फुंग-वोंग' के कारण होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए आपातकाल घोषित कर दिया है.

फुंग-वोंग के कारण 185 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार के साथ हवाएं चल रही हैं. (Photo Credit- X)
  • फिलीपीन के उत्तर-पूर्वी हिस्सों पर तूफान फुंग-वोंग के दस्तक से पहले ही असर दिखने को मिल रहा है.
  • यहां 185 KM प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो कि तेज होकर 230 KM प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं.
  • तेज हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है और लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है.
तूफान फुंग-वोंग (Fung-wong ) ने तट से टकराने से पहले ही फिलीपीन के उत्तर-पूर्वी हिस्सों पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. फुंग-वोंग की दस्तक से पहले ही बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है. उत्तरी क्षेत्रों से 1,00,000 से ज़्यादा निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. बताया जा रहा है कि फुंग-वोंग फिलीपीन के निकटवर्ती प्रशांत महासागर क्षेत्र में पहुंच चुका है. कुछ दिन पहले ही फिलीपीन ने कालमेगी तूफान का सामना भी किया था. इस तूफान के चपेट में आकर कम से कम 204 लोगों की मौत हो गई थी. कालमेगी अब वियतनाम पहुंच चुका है, जहां कम से कम पांच लोगों ने जान गंवा दी है.

Typhoon Kalmaegi

Typhoon Kalmaegi

फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्नांडिज मार्कोस जूनियर ने कालमेगी से हुए भारी नुकसान और फुंग-वोंग के कारण होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए राज्य में आपातकाल घोषित कर दिया है.

कहर बरपाएगा गया फुंग-वोंग

  • फुंग-वोंग के कारण 185 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार के साथ हवाएं चल रही हैं.
  • कहा जा रहा है कि हवा की ये रफ्तार तेज होकर 230 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंच सकती हैं.
  • यह तूफान फिलहाल कैटेनडुआनिस प्रांत के विराक कस्बे से लगभग 125 किलोमीटर दूर है.
  • सरकारी के अनमुसार तूफान रविवार देर रात या सोमवार तड़के इसाबेला प्रांत के तट से टकरा सकता है.
  • फुंग-वोंग के प्रभाव के चलते कई पूर्वी कस्बों और गांवों की बिजली गुल हो गई.
  • उच्च जोखिम वाले गांवों से लगभग 50,000 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है.

300 उड़ानें रद्द

खतरे वाले प्रांतों में कई घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गईं हैं. नागरिक उड्डयन नियामक के अनुसार, 300 से ज़्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. बताया जा रहा है कि कम से कम 86 बंदरगाहों में 6,600 से अधिक यात्री और मालवाहक कर्मचारी फंसे हुए हैं. तट रक्षक ने जहाजों को समुद्र में न ले जाने की सलाह दी है.

Vietnam-Typhoon Extreme Weather

Vietnam-Typhoon Extreme Weather

ABS-CBN न्यूज़ ने X पर एक वीडियो शेयर की है. जिसमें कैटनडुएन्स प्रांत में तूफान की दस्तक से पहले क्या हालात हैं, ये साफ दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में आसमान बादलों से घिरा है, तेज हवा से पेड़ों की शाखाएं हिल रही हैं.

