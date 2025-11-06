बनवाना था स्विमिंग पूल, बन गए अरबपति! बगीचे में मिलीं सोने से भरी थैलियां

- फ्रांस के एक व्यक्ति को अपने बगीचे में स्विमिंग पूल बनवाते समय करीब आठ लाख डॉलर का खजाना मिलाण्
- स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह खजाना पुरातात्विक नहीं है इसलिए उसका मालिकाना हक व्यक्ति के पास है.
- खजाने में पांच सोने की छड़ें और कई सिक्के प्लास्टिक की थैलियों में पाए गए, जो कानूनी रूप से प्राप्त थे.
अक्सर आप सपना देखते होंगे कि काश घर के बगीचे में या आंगन से कोई खजाना निकाल आए जो आपकी जिंदगी को बदलकर रख दे. आप जिस बात की कल्पना करते हैं, वैसा ही कुछ हुआ फ्रांस के एक शख्स के साथ. दरअसल इस शख्स को अपने घर में एक स्विमिंग पूल बनवाना था जिसके लिए उसने अपने बगीचे को खोदना शुरू किया. फिर अचानक कुछ हुआ कि उनकी पूरी लाइफ ही बदल गई. सिर्फ इतना ही नहीं, जो खजाना बगीचे में मिला, वह अब इस व्यक्ति के पास ही रहेगा. स्थानीय अधिकारियों की मानें तो इस शख्स को 800,000 लाख डॉलर की कीमत का खजाना मिला है.
अपने पास रखेगा खजाना
न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार यह घटना इस साल मई की है जब उस शख्स को यह खजाना मिला. न्यूविले-सुर-साओन की तरफ से बुधवार को इसकी पुष्टि की गई है. अधिकारियों को तुरंत इसके बारे में सूचना दी गई थी. इसके बाद काउंसिल ने इस खजाने को इस बहुमूल्य खजाने को अपने पास रखने की मंजूरी दे दी. काउंसिल के अनुसार यह किसी पुरातात्विक स्थल से नहीं मिला था ऐसे में इस पर उस व्यक्ति का ही अधिकार है.
आखिर किसका है यह सोना
लोकल न्यूजपेपर ले प्रोग्रेस के अनुसार शख्स को मिट्टी के नीचे प्लास्टिक की थैलियों में 'पांच सोने की छड़ें और कई सिक्के' मिले हैं. पुलिस जांच से पता लगा है कि सोना कानूनी रूप से हासिल किया गया था. करीब 15 या 20 साल पहले एक लोकल रिफाइनरी में इसे रिसोर्स किया गया था. टाउन हॉल ने बताया कि बगीचे के पिछले मालिक का निधन हो चुका है. ऐसे में यह पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर यह दबा हुआ सोना है किसका. यह पहली घटना नहीं है जिसमें ऐसा कुछ हुआ है. फ्रांस में अक्सर आम नागरिकों को अपने घर की जमीन या फिर कहीं और पर अक्सर ही सोना मिलता रहता है.
किसान को मिली थी खदान
इस साल अप्रैल में फॉक्स 59 ने बताया था कि फ्रांस के औवेर्गने-रोन-आल्प्स रीजन के 52 साल के किसान मिशेल ड्यूपॉट को एक सोने की खदान मिली जिसमें करीब 150 टन शुद्ध सोना होने का अनुमान है, जिसकी कीमत करीब 4 बिलियन यूरो बताई गई थी. ड्यूपॉट को जो खजाना मिला था, उसे दशकों में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना गया था. उस खबर ने मीडिया में तहलका मचाकर रख दिया था.हालांकि ड्यूपॉट को जो खजाना मिला था, उसके लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई हुई. फ्रांस के कानून के तहत निजी भूमि के नीचे सभी खनिज संसाधनों का मालिकाना हक देश के पास है. इसके बाद ड्यूपॉट को खजाने का सिर्फ 0.5 फीसदी हिस्सा ही मिला.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं