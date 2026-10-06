फ्रांस ने परमाणु पनडुब्बी से नई न्यूक्लियर मिसाइल का किया परीक्षण, मैक्रों बोले-डर जरूरी

फ्रांस ने मंगलवार को पहली बार परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से अपनी नई M51.3 परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया. राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि यह सफल परीक्षण फ्रांस की परमाणु प्रतिरोध क्षमता की विश्वसनीयता को साबित करता है.

मैक्रों ने वीडियो पोस्ट किया

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि फ्रांस की M51 मिसाइल के ही एक वेरिएंट वाली इस मिसाइल में कोई वॉरहेड नहीं लगा था. इसे ब्रिटनी के पास 'ले विगिलेंट' पनडुब्बी से दागा गया और यह "उत्तरी अटलांटिक में, किसी भी तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर" जाकर गिरी. मैक्रों ने फ्रांसीसी युद्धपोत 'ओवेर्न' पर सवार होकर इस परीक्षण को देखा और X पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मिसाइल को लॉन्च के बाद आसमान की ओर जाते हुए दिखाया गया.

मैक्रों ने X पर लिखा, "आजाद रहने के लिए, लोगों में आपका डर होना जरूरी है और डर पैदा करने के लिए, शक्तिशाली होना जरूरी है."

फ्रांस के राष्ट्रपति ने आगे कहा, "यह तकनीकी सफलता हमारी परमाणु प्रतिरोध क्षमता की विश्वसनीयता को और मजबूत करती है, जिसकी दीर्घकालिक क्षमता सुनिश्चित है." रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह लॉन्च बिना परमाणु वॉरहेड के और फ्रांस की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का सख्ती से पालन करते हुए किया गया. मंत्रालय ने कहा कि यह परीक्षण एक बार फिर परमाणु प्रतिरोध के क्षेत्र में फ्रांसीसी उद्योग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हाई-टेक समाधानों की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है.

क्या रूस के लिए चेतावनी

मैक्रों ने मॉस्को पर आरोप लगने वाले कई हाइब्रिड हमलों के बाद यूरोपीय देशों के खिलाफ रूसी आक्रामकता और धमकियों के बदलते स्वरूप के बारे में चेतावनी दी. उन्होंने सितंबर के मध्य में संकल्प लिया था कि इन कार्रवाइयों का जवाब जरूर दिया जाएगा. फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इस साल यह प्रस्ताव भी दिया था कि यूरोपीय साझेदार फ्रांस के अपडेटेड परमाणु प्रतिरोध ढांचे में शामिल हों; फ्रांस यूरोपीय संघ की एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न शक्ति है. उन्होंने कहा कि हमारी परमाणु प्रतिरोध क्षमता हमारी रक्षा करती है और आगे भी करती रहेगी.

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