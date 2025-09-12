विज्ञापन
फ्रांस के 9 मस्जिदों के बार जानवर का कटा सिर रूस के खुफिया एजेंटों ने टांगा?

मध्य पेरिस और आसपास के उपनगरों में नौ मस्जिदों के बाहर जानवर के कटे सिर पाए गए थे जिससे आक्रोश फैदा था और कड़ी निंदा की गई थी.

मध्य पेरिस और आसपास के उपनगरों में नौ मस्जिदों के बाहर जानवर के कटे सिर पाए गए थे
  • फ्रांस के नौ मस्जिदों के बाहर जानवर के कटे सिर मिलने की घटना ने सामाजिक तनाव को बढ़ा दिया है.
  • पुलिस का संदेह है कि यह कार्य विदेशी खुफिया एजेंसियों के आदेश पर की गए हैं, संभवतः रूस का हाथ है- रिपोर्ट
  • जांच में पाया गया कि दो संदिग्ध सर्बिया में रजिस्टर्ड कार से आए और क्रोएशियाई मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया.
फ्रांस के 9 मस्जिदों के बाहर जानवर के कटे सिर मिलने की घटना ने तनाव बढ़ा दिया है और इसकी जांच जारी है. ऐसे में बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांसीसी पुलिस को संदेह है कि सोमवार की रात पेरिस और आसपास की मस्जिदों के बाहर जानवर के सिर रखने वाले लोग विदेशी खुफिया एजेंसियों के आदेश पर काम कर रहे थे और शायद यह काम रूस की खुफिया एजेंसी ने कराया है.

दरअसल मंगलवार की सुबह मध्य पेरिस और आसपास के उपनगरों में नौ मस्जिदों के बाहर जानवर के कटे सिर पाए गए थे जिससे आक्रोश फैदा था और कड़ी निंदा की गई थी. रिपोर्ट के अनुसार पुलिस जांचकर्ताओं ने अब कहा है कि इस काम को अंजाम देने में शामिल दो लोग सर्बिया में रजिस्टर्ड कार से आए थे, उन्होंने क्रोएशिया के मोबाइल टेलीफोन का इस्तेमाल किया और इस काम को अंजाम देने के कुछ घंटों बाद बेल्जियम में घुस गए.

रूस की खुफिया एजेंसी पर क्यों संदेह?

किसी मस्जिद के बाहर जानवर का कटा सिर टांगना साम्प्रदायिक रूप से उकसावे की घटना है और हाल में ऐसी ही घटनाएं पेरिस में और भी हुई हैं- विशेष रूप से अक्टूबर 2023 में पेरिस की दीवारों पर डेविड के सितारों (ऐतिहासिक रूप से, इसका उपयोग यहूदियों की पहचान करने और उन पर अत्याचार करने के लिए नाजियों ने किया था) को बनाना, और मई 2024 में शहर के होलोकॉस्ट स्मारक पर लाल हाथों की पेंटिंग बनाना.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने पहले मामले (डेविड के सितारों को बनाना) में मोल्दोवा कनेक्शन की पहचान की, और दूसरे मामले (लाल हाथों वाले) में चार बुल्गारियाई लोगों पर अक्टूबर में मुकदमा चलाया जाएगा. लाल हाथों वाले मामले में सरकारी वकील ने कहा कि यह "रूसी खुफिया एजेंसी द्वारा फ्रांस को अस्थिर करने का एक प्रयास प्रतीत होता है". रूस और ईरान दोनों को फ्रांसीसी खुफिया विभाग ने "गंदी चाल" चलकर फ्रांस में असंतोष भड़काने वाले देशों के रूप में नामित किया गया है.

किसान से खरीदे थे जानवर

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार मस्जिदों के बाहर जानवर के सिर टांगने के मामलों की जांच कर रही पुलिस ने मीडिया को बताया कि नॉर्मंडी के एक किसान ने उनसे संपर्क किया था, और बताया कि उसने सर्बिया में रजिस्टर्ड कार चलाने वाले दो लोगों को "लगभग 10" सूअरों के सिर बेचे थे. वही कार सोमवार शाम को पूर्वी पेरिस के ओबरकैम्फ क्षेत्र में और फिर कुछ मस्जिदों के पास सीसीटीवी फुटेज में देखी गई थी.

पुलिस ने कहा कि क्रोएशियाई मोबाइल फोन की ट्रेसिंग से पता चला कि कार मंगलवार की सुबह बेल्जियम में घुस रही थी. न्यूज चैनल बीएफएमटीवी द्वारा प्राप्त वीडियो फुटेज में सफेद टी-शर्ट, टोपी और सर्जिकल मास्क पहने एक व्यक्ति को मालाकॉफ के दक्षिण-पश्चिमी उपनगर में एक मस्जिद के बाहर जानवर का सिर रखते हुए देखा गया है. वह जाने से पहले फोटो खींचते नजर आ रहे हैं. लगभग उसी समय एक अन्य व्यक्ति को मॉन्ट्रियल के पूर्वी उपनगर की एक मस्जिद में ऐसा ही करते देखा गया.

