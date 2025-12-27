विज्ञापन
पेरिस मेट्रो में मचा कोहराम, सिरफिरे ने चाकू से किया हमला, 3 महिलाएं घायल

Paris metro stabbings news: पुलिस अभी हमलावर से पूछताछ कर रही है. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि यह कोई आतंकी हमला था या किसी व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम.

  • पेरिस के रिपब्लिक मेट्रो स्टेशन पर एक अज्ञात हमलावर ने अचानक महिलाओं पर चाकू से हमला किया
  • हमले के बाद मेट्रो स्टेशन खाली कराया गया और पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है
  • तीन घायल महिलाओं को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है
Paris metro stabbings: फ्रांस की राजधानी पेरिस में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेट्रो के अंदर एक अज्ञात हमलावर ने महिलाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया. पेरिस के रिपब्लिक मेट्रो स्टेशन (République metro station) पर हुई इस वारदात में तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं.

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसरा हमलावर अचानक मेट्रो कोच में घुसा और बिना किसी उकसावे के चाकू से हमला करना शुरू कर दिया. हमले के दौरान स्टेशन पर चीख-पुकार मच गई और यात्री अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

निशाने पर महिलाएं

हमले में घायल तीनों महिलाएं हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद मेट्रो स्टेशन को खाली करा लिया गया और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

हमलावर का मकसद क्या था?

पुलिस अभी हमलावर से पूछताछ कर रही है. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि यह कोई आतंकी हमला था या किसी व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम. जांच अधिकारी इलाके के CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं ताकि घटना की कड़ियां जोड़ी जा सकें. पेरिस पुलिस का कहना है कि हालात अब कंट्रोल में है और नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है. हालांकि, इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

