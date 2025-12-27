पेरिस मेट्रो में मचा कोहराम, सिरफिरे ने चाकू से किया हमला, 3 महिलाएं घायल

Paris metro stabbings: फ्रांस की राजधानी पेरिस में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेट्रो के अंदर एक अज्ञात हमलावर ने महिलाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया. पेरिस के रिपब्लिक मेट्रो स्टेशन (République metro station) पर हुई इस वारदात में तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं.

There was a terrorist attack at the Lyon train station in Paris



A migrant from Mali attacked passers-by with a knife and a hammer injuring three people. According to the newspaper Le Parisien, the man set fire to his own backpack before the attack.



One man was seriously… pic.twitter.com/MQAyjA9nRG — NEXTA (@nexta_tv) February 3, 2024

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसरा हमलावर अचानक मेट्रो कोच में घुसा और बिना किसी उकसावे के चाकू से हमला करना शुरू कर दिया. हमले के दौरान स्टेशन पर चीख-पुकार मच गई और यात्री अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

निशाने पर महिलाएं

हमले में घायल तीनों महिलाएं हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद मेट्रो स्टेशन को खाली करा लिया गया और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

हमलावर का मकसद क्या था?

पुलिस अभी हमलावर से पूछताछ कर रही है. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि यह कोई आतंकी हमला था या किसी व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम. जांच अधिकारी इलाके के CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं ताकि घटना की कड़ियां जोड़ी जा सकें. पेरिस पुलिस का कहना है कि हालात अब कंट्रोल में है और नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है. हालांकि, इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.