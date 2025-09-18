- फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और पत्नी ब्रिगिट कोर्ट में महिला होने के वैज्ञानिक प्रमाण पेश करेंगे.
- दक्षिणपंथी लेखक कैंडेस ओवेन्स ने बार-बार ब्रिगिट मैक्रों के पुरुष होने का दावा किया है.
- मैक्रों के वकील टॉम क्लेयर ने कहा कि ये आरोप फर्स्ट लेडी और राष्ट्रपति दोनों के लिए परेशान करने वाले हैं.
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगिट ने अमेरिका के कोर्ट को ऐसे फोटोग्राफिक और साइंटिफिक प्रूव्स पेश करने का मन बनाया जिससे यह साबित हो सकेगा कि फर्स्ट लेडी पुरुष या ट्रांसजेंडर नहीं बल्कि महिला हैं. उनके वकील का कहना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति और मैक्रों, दक्षिणपंथी प्रभावशाली लेखक कैंडेस ओवेन्स के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में ये डॉक्यूमेंट पेश करेंगे. कैंडेस ओवेन्स ने ब्रिगिट मैक्रों के पुरुष होने के दावे को लगातार बढ़ाया है.
ओवेन्स बोलीं, जन्म से पुरुष
ओवेन्स ने यह दावा किया है कि ब्रिगिट मैंक्रो एक महिला नहीं बल्कि जन्म से ही पुरुष हैं. ओवेन्स के वकीलों ने इस दावे को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है. इस मामले पर बीबीसी के फेम अंडर फायर पॉडकास्ट से बात करते हुए मैक्रों के वकील टॉम क्लेयर ने कहा कि फ्रांस की फर्स्ट लेडी के लिए ये दावे बेहद परेशान करने वाले हैं और राष्ट्रपति मैक्रों के लिए ध्यान भटकाने वाले थे.
ओवेन्स ने ब्रिगिट के खिलाफ कई बार ट्रांसफोबिक आरोपों को बढ़ावा दिया है. उन्होंने कहा था कि जन्म के समय उन्हें पुरुष के तौर पर रखा गया था और उनका नाम जीन-मिशेल ट्रोग्नेक्स था. ओवेन्स के अनुसार महिला बनने से पहले किशोर इमैनुएल मैक्रों को 'तैयार' किया था.
मैंक्रो पर पड़ा थोड़ा असर
क्लेयर ने कहा, 'मैं यह नहीं कहना चाहता कि इस घटना ने उन्हें किसी तरह से उनके खेल से बाहर कर दिया है. लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने करियर और पारिवारिक जीवन को संतुलित रखता है और जब परिवार पर हमला होता है तो इससे परेशान होना लाजिमी है. और वह इससे अछूते नहीं हैं क्योंकि वह एक देश के राष्ट्रपति हैं.'
क्लेयर ने कहा कि विशेषज्ञों की गवाही सामने आएगी जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होगी. क्लेयर ने इस बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया कि सबूत कैसे होंगे मगर उन्होंने यह जरूर कहा कि मैंक्रो दंपति सामान्य और खासतौर पर यह साबित करने के लिए तैयार हैं कि आरोप झूठे हैं.
